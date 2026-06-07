Cumbre Pop en CDMX: Shakira y Belinda Coinciden Previo a la Apertura Mundialista

Las estrellas musicales encienden las redes tras retratarse juntas tras bambalinas, donde afinarán detalles para sus respectivas participaciones en la gran inauguración del Mundial 2026.

Shakira y Belinda en el backstage del Mundial 2026. Foto: HoyShakira y Belinda en el backstage del Mundial 2026. Foto: Hoy
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Cumbre Pop en CDMX: Shakira y Belinda Coinciden Previo a Inauguración del Mundial 2026 este 11 de Junio