Cumbre Pop en CDMX: Shakira y Belinda Coinciden Previo a la Apertura Mundialista

La antesala de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha cobrado un nuevo brillo con el encuentro de dos de las figuras del pop en español. Tras confirmarse de manera oficial la integración de la mexicana Belinda al elenco musical de la ceremonia de apertura, una fotografía junto a la colombiana Shakira en el backstage de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX desató el furor de los fanáticos en las plataformas digitales.

La expectativa aumentó de forma notable luego de que el espacio televisivo Hoy ratificara que la intérprete de "Ángel" estará presente en la gala inaugural que se celebrará este 11 de junio.

Belinda llega a este magno escenario respaldada por el reciente lanzamiento de "Por ella", una colaboración con Los Ángeles Azules que forma parte de la producción musical del torneo, cumpliendo así con las sospechas de sus seguidores que anticipaban su actuación.

Belinda y Shakira juntas en el backstage de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Ambas formarán parte del espectáculo musical que dará inicio a la gran fiesta del futbol. pic.twitter.com/LZmDSvR1Z1 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 7, 2026

Pieza fundamental

Por su parte, Shakira, quien ya se encuentra en territorio mexicano para los ensayos y compromisos previos, liderará el bloque musical principal. La barranquillera aprovechará esta histórica plataforma para estrenar en directo "Dai Dai", la melodía oficial del certamen, en un marco inmejorable: el Estadio Ciudad de México, que se consagrará como el único estadio en el planeta en inaugurar tres Copas del Mundo.

Aunque los organizadores no han revelado si las agendas de ambas artistas se cruzarán en el escenario principal, el simple hecho de verlas coincidir en el mismo espacio ha comenzado a perfilar la inauguración como uno de los momentos más memorables de la justa deportiva.