¿Cuándo Hay Sorteo Especial de la Lotería Nacional en Febrero 2026? Fecha y Todos los Premios

Si estás pensando en dar un regalo original este 14 de febrero, la Lotería Nacional no se queda atrás y ha dado a conocer su sugerencia de obsequio para el Día del Amor y la Amistad: un "cachito". Por lo que en N+ te adelantamos cuándo será el Sorteo Especial de Febrero 2026 y qué premios entregará.

Recuerda que el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y en él participan 60 mil billetes o "cachitos", que tienen oportunidad de ganar 80 millones 683 mil 600 pesos, repartidos en 12,896 premios.

Si estás deseando ser millonario también puedes consultar todos los sorteos que hay en febrero de 2026, así como los resultados más recientes del Sorteo Zodiaco 1734 del pasado domingo 8 de febrero, así como los números ganadores del Sorteo Mayor del martes 3 de febrero.

Para que te convenzas, la Lotería Nacional ha dado a conocer que en el Sorteo Especial por el Día del Amor y la Amistad 1 de cada 5 gana.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1734 de la Lotería Nacional Hoy 8 de febrero del 2026

¿Cuándo es el Sorteo Especial de Febrero 2026 por el Día del Amor y la Amistad?

El Sorteo Especial 309 de la Lotería Nacional tendrá lugar el domingo 15 de febrero de 2026, y su boleto contiene distintas frases que hacen alusión a la celebración del Día del Amor y la Amistad, conocida en otras latitudes como Día de San Valentín.

Entre los mensajes que podrás hallar en sus boletos están "Vale por un cachito de mi corazón". Ten en cuenta que el costo de cada uno de estos "cachitos" es de 60 pesos y se pueden adquirir en línea y en los distintos puntos de venta de la Lotería Nacional.

Mientras que el costo de una serie (20 cachitos) es de mil 200 pesos, aunque sólo si adquieres dos series del Sorteo Especial puedes ganar el Premio Mayor de 27 millones de pesos.

Historia Relacionada Que No te Falte Dinero para el Regalo del 14 de Febrero: Método de Ahorro de 3, 5 y 10 Mil Pesos

¿Qué premios entrega la Lotería Nacional por Sorteo Especial Febrero 2026?

Hablando de los premios, la Lotería Nacional ha detallado cuáles son todos los premios que se pueden llevar los números premiados. Aquellas personas que adquieran una sola serie, pueden ganar hasta 13.5 millones de pesos.

Mientras que aquellas personas que optaron sólo por adquirir un cachito del Sorteo Especial se pueden llevar hasta 675 mil pesos.

Los premios directos son los que cantan los Niños Gritones durante la celebración del Sorteo en directo, aunque la repartición de premios queda de la siguiente manera

Premio Mayor 27 millones de pesos

Segundo Premio 3 millones de pesos

4 Premios de 400 mil pesos

4 premios de 200 mil pesos

10 premios de 127 mil pesos

15 premios de 100 mil pesos

25 premios de 60 mil pesos

45 premios de 40 mil pesos

35 premios de 20 mil pesos

35 premios de 16 mil pesos

490 premios de 12 mil pesos

¿A qué hora será el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

Si bien ya te dimos a conocer que el Sorteo Especial 309 tendrá lugar el domingo 15 de febrero, es importante que sepas que éste se celebrará en punto de las 20:00 horas, por lo que vale la pena que estés pendiente de la transmisión en vivo.

Recuerda que el directo se puede seguir a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional de Hoy 6 de Febrero 2026

Historias Recomendadas