¿Cuántas Monedas de 10 Pesos Hay en México? Estas Son las que Circulan en 2026 Ya con la Nueva

Las monedas de 10 pesos se actualizan en México. A partir de 2026 cambian los materiales de fabricación para esta denominación con el objetivo de disminuir sus costos de producción. Por lo que en N+ te confirmamos qué monedas de 10 pesos circularán en 2026, incluida la más nueva incorporación a la familia numismática.

Como ya te habíamos adelantado, la nueva moneda de 10 pesos que circulará en el país incorpora elementos tecnológicos más complejos para evitar su falsificación, así como una aleación distinta, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y es que entre 1992 y 1993 el Banco de México acuñó una serie de monedas de 10 pesos muy especial que tenía al centro una aleación de plata del 0.95 por ciento. Y aquí te explicamos cómo puedes distinguir si entre el "cambio" en tu monedero tienes estas monedas, cuyo valor actual asciende a 50 o 100 pesos.

Si bien, se prevé que en breve entren en circulación las nuevas monedas de diez pesos tras la publicación de la modificación en el DOF del pasado 19 de enero, hasta ahora el Banco de México no ha dado a conocer una fecha oficial.

¿Qué tipos de monedas de 10 pesos hay en México en 2026?

De modo que en el universo de dinero que va y viene con las distintas transacciones diarias, hay tres tipos de monedas de 10 pesos que sobreviven en México, y que de acuerdo con el Banco de México, están vigentes.

Se trata de tres modelos de la Moneda de 10 Pesos de la Familia C, a los que se suma la nueva moneda de 10 pesos que se pondrá en circulación este 2026.

Esta moneda salió a circulación desde 1996, y de acuerdo con las especificaciones técnicas omiten el adjetivo "nuevos" antes de la palabra "pesos" o la letra "N" antes del símbolo $.

En el anverso tiene el Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", forman un semicírculo superior. Y en el reverso contiene la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.

En el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro el símbolo de S10, a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda en México "M". Mientras que en la parte inferior tiene la leyenda "DIEZ PESOS".

Además pertenecen a esta familia C, las monedas de cuño corriente conmemorativas de la llegada del año 2000, que comenzaron a circular en abril de ese año. Así como las monedas conmemorativas del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, que iniciaron a circular el 8 de septiembre de 2012.

¿Cómo es la nueva moneda de 10 pesos que circulará en 2026?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF el pasado 19 de enero de 2026, la moneda de diez pesos seguirá siendo bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico.

Sólo existen tres aleaciones posibles de las que pueden estar hechas las monedas.

Parte central

Aleación de plata Sterling (Metal de Liga: Cobre)

Aleación de Alpaca Plateada

Aleación de Acero recubierto de Níquel

Anillo perimétrico

Aleación de Bronce-Aluminio

Aleación de Acero recubierto de Bronce

Aleación de Bronce-Aluminio-Hierro

Aleación de Alpaca Dorada

En cualquier caso, el anverso contendrá el Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando un semicírculo superior. Mientras que el Reverso tendrá en su parte central la Piedra del Sol, que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En el anillo perimétrico; parte superior, el símbolo de $10 pesos, a la izquierda el año de acuñación, a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda "Mo" y en la parte inferior la leyenda "DIEZ PESOS".

