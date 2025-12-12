Características Nueva Moneda de 1 Peso Mexicano: ¿Cómo Es y Qué Elementos Incorpora su Diseño?

México tendrá nueva moneda de 1 peso en 2026 gracias a un proyecto de la Casa de Moneda y el Banco de México (Banxico), el cual busca hacer más sustentable la producción de efectivo para las operaciones minoristas. A continuación te compartimos cómo es esta moneda y las características de su composición.

Los cambios en la moneda de 1 peso, así como de otras denominaciones, forman parte del Programa Institucional 2025-2030 de la Casa de Moneda en México (CMM). Un diagnóstico del periodo 2019-2024 presentado por esta dependencia arrojó un aumento significativo de demanda de monedas metálicas por parte del Banco de México, situación que mutó con la evolución de medios de pago hacia el mundo digital.

De hecho, serán tres las monedas que llegarán en México para 2026. Como te informamos en una nota previa, los primeros días de diciembre, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja confirmó durante la presentación del informe trimestral julio-septiembre 2025 del Banco Central que las monedas de 1, 2 y 5 pesos ya fueron acuñadas y serán puestas a circulación conforme al programa institucional de la Casa de Moneda de México 2025-2030.

A esta modificación se suman las nuevas monedas de 10 y 20 pesos, cuyo diseño fue aprobado por el Senado mexicano el pasado 10 de diciembre 2025.

Video: ¿Cuál es el Billete que Retirará el Banco de México?

¿Cómo distinguir la nueva moneda de 1 peso y qué características tiene su diseño?

La CMM renueva su producción de monedas de 1, 2 y 5 pesos con el objetivo de sumarse a la tendencia del uso de acero recubierto que ya aplican distintos países alrededor del mundo. Si bien, en esencia las nuevas monedas se verán igual que las anteriores, los siguientes son los principales cambios en su construcción:

Se realiza un proceso a base de núcleos de acero recubiertos de bronce, conocido como electrochapado

Se sustituye la aleación actual de bronce aluminio

Material y producción sustentable

La parte central de la moneda cambiará por acero recubierto de bronce

El costo del cospel electrochapado se reducirá entre 300 y 400 millones de pesos anuales

Vale la pena destacar que la Casa de Moneda en México prevé importar los cospeles (disco metálico base) de acero recubierto, por lo que este elemento ya llegaría listo al país para ser acuñado.

Video: ¿Cuáles son los Billetes más Falsificados en México? Así Puedes Identificarlos

¿Cuándo entra en circulación la nueva moneda de 1 peso en México?

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de noviembre, las nuevas monedas de 1 y 5 pesos con base de núcleos de acero estarán en circulación a partir del ejercicio 2025.

En tanto, la moneda de 2 pesos se integrará a esta evolución en sus materiales de producción a partir de 2026.

Esta Información fue confirmada por la directora del Banco de México, quien detalló que las monedas ya fueron acuñadas y puestas en circulación este mismo mes.

Video: Casa de Moneda Lanza Colección de Medallas con Dinosaurios Descubiertos en México

Historias Recomendadas