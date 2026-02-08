Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Números Ganadores del Sorteo Zodiaco 8 de Febrero 2026

¿Compraste "cachito" y estás dispuesto a tentar a la suerte este domingo? Este 8 de febrero de 2026 se celebra el Sorteo Zodiaco 1734 en el que puedes ganar hasta 7 millones de pesos como Premio Mayor, y en N+ te adelantamos la lista con todos los números ganadores y premios de la Lotería Nacional de Hoy totalmente en vivo.

Aunque el sorteo se realiza en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, de la colonia Guerrero, de forma presencial, puedes seguir la transmisión en vivo gratis en la cuenta de Youtube oficial de la Lotenal, como también se conoce a la Lotería Nacional.

La edición de este 8 de febrero de 2026 está dedicada a la "Marcha de la Lealtad", evento histórico en el que cadetes del Colegio Militar protegieron al presidente de México Francisco I. Madero, en su traslado desde Chapultepec hasta Palacio Nacional.

Dado que la Lotería Nacional cuenta con distintos sorteos, ya te compartimos cómo quedó el Calendario de Febrero de 2026 y los premios que obtienes en cada juego. Así como los resultados del Sorteo Zodiaco del pasado 1 de febrero y el 25 de enero respectivamente, por si te perdiste alguno de los concursos.

¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco 1734, hoy 8 de febrero 2026?

Si estás listo para conocer los números ganadores de este domingo, debes mantenerte pendiente de la transmisión en el canal de YouTube de la Lotería Nacional, dado que será en punto de las 20:00 horas cuando inicie el sorteo.

Para poder observarlo en directo, sólo debes entrar al apartado de "Sorteos Tradicionales" y ubicar el video con la descripción "Sorteo Zodiaco 1734: La Marcha de la Lealtad, 9 de Febrero".

Resultados Lotería Nacional Hoy 8 de febrero 2026

Para todos aquellos que requieran un resumen del Sorteo Zodiaco 1734 Hoy, a partir de las 20:00 horas podrás ubicar aquí el listado completo con todos los números ganadores de la Lotería Nacional, así como los premios que se llevaron.

¿Cuándo pudo ganar en el Sorteo Zodiaco y cuánto cuesta un cachito?

Ahora bien, si fuiste audaz y compraste un "cachito" para el Sorteo Zodiaco debes saber que en éste participan 120 mil billetes, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco y se juega en una serie.

Este sorteo se celebra cada domingo y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios. El Premio Mayor es de 7 millones de pesos, y sólo te lo puedes llevar si adquiriste una serie completa.

El costo de cada cachito es de 20 pesos, mientras que el costo total de la serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

¿Cómo saber si tu boleto de la Lotería Nacional fue premiado?

Si escuchaste nombrar tu número por los Niños Gritones, o tienes duda si resultó premiado, existen cuatro distintas formas en las que puedes comprobar si estás entre los afortunados ganadores.

Lista de Premios: La puedes encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo o consultarla de manera virtual.

La puedes encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo o consultarla de manera virtual. Verificador de cachitos: Se trata de una herramienta donde debes colocar el número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas.

Se trata de una herramienta donde debes colocar el número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas. Redes Sociales: Los Sorteos Tradicionales son transmitidos en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional. En Facebook apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores.

Los Sorteos Tradicionales son transmitidos en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional. En Facebook apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores. Agente de ventas: Puedes solicitarle la información de los números ganadores del sorteo en el que participaste, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si tienes premio.

