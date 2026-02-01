Resultados Lotería Nacional En Vivo, Hoy 1 de Febrero 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco 1733

Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco 1733, y como cada domingo en N+ te compartimos los resultados de la Lotería Nacional para saber si estás entre los números ganadores de este 1 de febrero de 2026. Recuerda que puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Y no se trata de cualquier sorteo, el billete de este domingo celebra el 50 aniversario de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que se le homenajeó por ser un pilar de la democracia económica y garante de los derechos de las personas consumidoras.

Y aunque el Sorteo Zodiaco 1733 tiene lugar en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo, colonia Guerrero, si no tienes oportunidad de asistir también lo puedes seguir en directo en la transmisión de la cuenta de Youtube oficial.

Dado que sabemos que la importancia de conocer quiénes son los ganadores de la noche, te compartimos los premiados del Sorteo Mayor del Sorteo Mayor del 27 de Enero, así como la lista completa con los billetes ganadores del Sorteo Superior.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1733, hoy 1 de febrero 2026?

Si compraste "cachito" para esta noche, debes estar pendiente de los Niños Gritones, dado que darán a conocer a los números ganadores del Sorteo Zodiaco de este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:00 horas.

De hecho, la transmisión en vivo por el canal de Youtube de la Lotería Nacional iniciará un poco antes para poder observar los preparativos del sorteo. Allí se televisará la ceremonia y se compartirá la pizarra con los números que vayan saliendo premiados por signo zodiacal.

Para poder ver en vivo el Sorteo Zodiaco de este domingo, sólo debes entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional, ubicar el apartado Sorteos Tradicionales. Y una vez ahí el video: "Sorteo Zodiaco No. 1733: El 50 Aniversario de la Profeco".

Resultados Lotería Nacional Hoy 1 de Febrero 2026

Así, a partir de las 20:00 horas podrás mirar el directo y hallar en este apartado el listado completo con los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1733 de la Lotería Nacional, así como los premios que obtuvieron.

El número 5175 obtiene premio de 7,000,000 pesos - Géminis

El número 9584 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Géminis

El número 8265 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Piscis

El número 3920 obtiene premio de 176,000 pesos - Géminis

El número 9960 obtiene premio de 176,000 pesos - Tauro

El número 0615 obtiene premio de 88,000 pesos - Acuario

El número 5866 obtiene premio de 88,000 pesos - Escorpión

El número 4550 obtiene premio de 61,600 pesos - Tauro

El número 5720 obtiene premio de 61,600 pesos - Escorpión

El número 1055 obtiene premio de 52,800 pesos - Piscis

El número 4733 obtiene premio de 52,800 pesos - Virgo

El número 1967 obtiene premio de 44,000 pesos - Aries

El número 8743 obtiene premio de 44,000 pesos - Aries

El número 8830 obtiene premio de 44,000 pesos - Piscis

El número 9031 obtiene premio de 35,200 pesos - Piscis

El número 6144 obtiene premio de 35,200 pesos - Acuario

El número 1326 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión

El número 2917 obtiene premio de 26,400 pesos - Aries

El número 4679 obtiene premio de 26,400 pesos - Libra

El número 9469 obtiene premio de 26,400 pesos - Cáncer

El número 0454 obtiene premio de 26,400 pesos - Tauro

¿Cómo consultar los resultados de los boletos de la Lotería Nacional 2026?

Si escuchaste el número de tu billete entre los ganadores que dan a conocer los Niños Gritones de la Lotería Nacional, puedes comprobar si tu cachito resultó premiado con los siguientes métodos:

Lista de Premios: La podrás encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual. Verificador de cachitos: En esta herramienta debes colocar tu número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas. Facebook: apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores. Agente de ventas: Puedes solicitarle la información de los números ganadores, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si tienes premio.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si te estás animando a tentar a la suerte para el próximo domingo, el costo del cachito y la serie para concursar hasta por 7 millones de pesos, son los siguientes:

Costo del "cachito": 20 pesos

Costo de la serie: 400 pesos

