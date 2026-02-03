Resultados de la Lotería Nacional Hoy: Números que Salieron Ganadores del Sorteo Mayor 4000

¿Estás dispuesto a probar tu fortuna este 3 de febrero?, como cada martes se celebra el Sorteo Mayor, y en N+ te compartimos los resultados de la Lotería Nacional para que sepas si estás entre los números ganadores. Recuerda que este Sorteo entrega 21 millones de pesos de Premio Mayor.

La edición de este martes que celebra el 35 aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú, así como su trabajo en filantropía, tiene lugar en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, de la colonia Guerrero a las 20:00 horas.

Al tratarse de un día hábil, para aquellas personas que hayan comprado su "cachito", pero por alguna razón no puedan asistir de manera presencial a la celebración del Sorteo Mayor 4000, hay una transmisión en la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional que se puede seguir en vivo.

Dado el interés que genera conocer a los ganadores de la noche, en N+ te compartimos los resultados del Sorteo Zodiaco del 1 de febrero, así como los ganadores del Sorteo Mayor del pasado 27 de enero. Así como el listado completo de sorteos de la Lotería Nacional que habrá en febrero, para que te decidas a participar.

¿Cómo ver en vivo Sorteo Mayor 4000, hoy 3 de febrero 2026?

Así que si compraste cachito para esta noche, mantente atento a los Niños Gritones de la Lotería Nacional, dado que darán a conocer los números ganadores del Sorteo Mayor de este martes 3 de febrero, a partir de las 20:00 horas.

De hecho, la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Lotería Nacional dará inicio una hora antes para observar los preparativos del sorteo. Allí se televisará la ceremonia y se compartirá la pizarra con los números que sean premiados.

Para poder ver en vivo el Sorteo Zodiaco de este domingo, sólo debes entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional, ubicar el apartado Sorteos Tradicionales y ahí seleccionar el video con la leyenda: "Sorteo Mayor 4000: 35 Aniversario de la Fundación Harp Helú".

Resultados Lotería Nacional Hoy 3 de febrero 2026

De modo que a partir de las 20:00 horas de este martes no sólo podrás mirar el vivo en la cuenta de Youtube, sino que hallarás aquí el listado completo con números ganadores del Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional, así como los premios que obtuvieron.

El número 22470 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 56621 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 56632 obtiene premio de 900, 000

El número 43536 obtiene premio de 240, 000

El número 07979 obtiene premio de 240, 000

El número 14625 obtiene premio de 240, 000

El número 31980 obtiene premio de 240, 000

El número 19050 obtiene premio de 120, 000

El número 32114 obtiene premio de 120, 000

El número 38018 obtiene premio de 120, 000

El número 24847 obtiene premio de 120, 000

El número 25550 obtiene premio de 120, 000

¿Cómo buscar tu boleto de la Lotería Nacional para saber si fue premiado?

Si escuchaste nombrar tu número por los Niños Gritones, o tienes duda si resultó premiado, existen distintas formas en las que puedes comprobar si estás entre los afortunados.

Lista de Premios

La puedes encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual.

Verificador de cachitos

Se trata de una herramienta donde debes colocar el número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas.

Redes Sociales

Los Sorteos Tradicionales son transmitidos en vivo en el canal de YouTube de la Lotería Nacional. En Facebook apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores.

Agente de ventas

Puedes solicitarle la información de los números ganadores del sorteo en el que participaste, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si tienes premio.

