¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 1 de Febrero 2026? Lista del Sorteo Zodiaco 1733

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1733 de la Lotería Nacional este 1 de febrero de 2026, para conmemorar el 50 aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor y cómo consultar la lista de ganadores.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te traemos los resultados con los números ganadores, además de que también puedes consultar los del Sorteo Superior 2870, realizado el pasado viernes 30 de enero, cuyo boleto premiado salió en Hermosillo, Sonora.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Zodiaco 1733?

El premio mayor de la Lotería Nacional del 1 de febrero 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 1 de febrero?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1733 de la Lotería Nacional fue Géminis 5175, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Local No. 675, establecido en calle Excélsior No. 3, Esq. Calzada de Guadalupe, Col. Industrial en CDMX.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Géminis 9584 y Piscis 8265. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Géminis 9584. La serie se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Piscis 8265. La serie única de este boleto se vendió a través de canales electrónicos.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1733 fueron para Géminis 3920 y Tauro 9960, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Géminis 3920. La serie se puso a la venta en el Expendio Local No. 697, establecido en calle Venustiano Carranza No. 35, Accesoria 4, Esq. Bolívar, Col. Centro en CDMX.

Tauro 9960. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Foráneo en Cd. Altamirano, Guerrero.

¿Cómo checar lista del Sorteo Zodiaco 1733 en PDF?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1733 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1733.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional 1 de febrero 2026, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 1 de febrero de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

