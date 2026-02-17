Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 17 Febrero 2026: Números Ganadores del Sorteo Mayor 4002

Como cada martes, se celebra el Sorteo Mayor 4002 y si compraste cachito para este 17 de febrero de 2026 debes saber cuáles serán los premios que entregarán. Para que no te pierdas ningún detalle de esta rifa, en N+ también te damos a conocer el listado completo con los ganadores de la Lotería Nacional de Hoy.

Según el Calendario de Sorteos de Febrero 2026 de la Lotenal, el de este martes rinde homenaje al 56 aniversario de la Colecta Anual de la Cruz Roja, uno de los ejercicios solidarios más representativos del país y símbolos de la recaudación nacional que respalda la labor humanitaria de esta institución.

Como te informamos en una nota previa, el "cachito" para el Sorteo Mayor del pasado martes 10 de febrero rindió homenaje al general Mariano Escobedo, y aquí puedes consultar si estuviste entre los números ganadores, así como dónde cayó el Premio Mayor.

Dicho lo anterior, recientemente también tuvo lugar el Sorteo Especial del mes, que en esa ocasión fue un "apapacho" que entregó 27 millones de pesos como Premio Mayor por el Día del Amor y la Amistad.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional Hoy 17 de febrero 2026?

Si estás entre los intrépidos que buscan tentar a la suerte este martes, debes recordar que el Sorteo Mayor 4002 se celebrará en punto de las 20:00 horas en el Teatro Lotería Nacional ubicado en avenida Hidalgo 130, de la colonia Guerrero en Ciudad de México.

Y si por alguna razón no lo puedes presenciar, tienes oportunidad de seguirlo en vivo durante la transmisión en la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional. Sólo es necesario que ubiques el video con la leyenda: "Sorteo Mayor no. 4002: 56° Aniversario de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana".

Allí, los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional darán a conocer el listado completo con los números ganadores de hoy 17 de febrero de 2026.

Resultados Lotería Nacional Hoy 17 de febrero de 2026

Si por alguna razón no puedes observar tampoco el video de la Lotería Nacional, en punto de las 20:00 horas, podrás hallar debajo el listado con todos los números que resultaron ganadores del Sorteo Mayor 4002 que homenajea las Colectas de la Cruz Roja Mexicana.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional? Así revisas los números ganadores

Si los "Niños Gritones" de la Lotería nombraron tu número durante el Sorteo Mayor de este martes, o tienes duda sobre si tu "cachito" está entre los premiados, puedes comprobar a través de los siguientes 4 métodos.

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos : En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

