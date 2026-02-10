Inicio Aguascalientes Cae Sorteo Mayor Edición 4001 de la Lotería Nacional en Aguascalientes

Cayó en Aguascalientes el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición 4001.

Cae Sorteo Mayor Edición 4001 de la Lotería Nacional en Aguascalientes

Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en Aguascalientes. Foto: Lotería Nacional

La noche de este martes 10 de febrero se efectuó el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4001 esta edición celebró el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo en el municipio de general Escobedo en Nuevo León, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 36379, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, la serie 2 fue remitida para su venta a la sugerencia de expendedores, la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 9, 3 y 6. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Noticia relacionada: Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy: Ganadores y Premios del Sorteo Mayor 4001

¿Dónde cayó el anterior sorteo de la Lotería Nacional?

La noche del pasado 6 de febrero se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2871 y en dicha edición se contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series donde resultó ganador el número 33524, la serie número 1 fue remitida para su venta a León, Guanajuato, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a Técpan de GaleanaGuerrero.

