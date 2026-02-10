Vandalizan e Incendian Camión de Carga en Autopista Mazatlán-Tepic

Durante en transcurso de este martes 10 de febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, informó que se reportó al 9-1-1 la vandalización tipo incendio de un vehículo, ocurrido en el municipio de Escuinapa. Se informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó en la autopista Mazatlán-Tepic, localizando en el kilómetro 183.

El reporte indicaba que un camión de carga en llamas se encontraba obstruyendo la circulación. Las autoridades aseguraron el área e informaron que ya trabajan en sofocar el fuego para restablecer la circulación. Asimismo, se solicitó a los automovilistas atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad que trabajan en la zona.

Información en desarrollo...