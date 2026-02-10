Mueren Mujer y Menor en Tienda de Conveniencia en Sinaloa: Investigan Posible Intoxicación

Una mujer y un menor de edad fueron localizados sin vida al interior de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Independencia y la calle Sinaloa, en el ejido México, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome.

El reporte movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hacia la zona norte de la ciudad, luego de que poco antes de las 07:00 horas se recibiera una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertando sobre dos personas inconscientes dentro del establecimiento.

Al arribar al lugar, paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

Te podría interesar: Dan Último Adiós a José Ángel, Minero de Zacatecas Localizado Muerto en Sinaloa

Presunta acumulación de monóxido por uso de planta eléctrica

De manera preliminar, autoridades informaron que el fallecimiento pudo haber sido provocado por una intoxicación con monóxido de carbono. De acuerdo con las primeras indagatorias, el local permanecía sin suministro de energía eléctrica desde la noche anterior, por lo que presuntamente se utilizó una planta generadora de gasolina para abastecer de luz el negocio, lo que habría ocasionado la acumulación de gases tóxicos en el interior del inmueble.

Durante la inspección, uno de los cuerpos fue localizado en el área de cajas y el otro en la zona de bodega.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el perímetro para resguardar la escena, mientras que agentes de la Policía de Investigación del Estado quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La causa oficial del deceso será determinada por la autoridad ministerial tras los estudios periciales correspondientes.

Historias recomendadas:

APG