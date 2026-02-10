Dan Último Adiós a José Ángel, Minero de Zacatecas Localizado Muerto en Sinaloa

José Ángel Hernández Vélez, uno de los mineros zacatecanos localizados sin vida en el municipio de Concordia, Sinaloa, recibió el último adiós por parte de familiares y amigos en su tierra natal, Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

Cerca de las 3:00 de la tarde del lunes, el cuerpo del joven minero arribó a Zacatecas, donde permaneció por algunas horas en una funeraria de la capital del estado. Ahí, seres queridos acudieron para despedirse, antes de que fuera trasladado al municipio de Cañitas de Felipe Pescador.

¿Qué se sabe del minero localizado sin vida?

De acuerdo con familiares, fue la tarde del sábado 7 de febrero cuando recibieron la notificación del hallazgo del cuerpo sin vida en Concordia, Sinaloa. Posteriormente, la tarde del domingo 8, acudieron a identificar de manera personal el cuerpo de José Ángel.

Dan último adiós a José Ángel

Se lleva a cabo una misa de cuerpo presente en Cañitas de Felipe Pescador. Al término de la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre se trasladará al panteón municipal, donde José Ángel será despedido definitivamente.

Familiares y amigos expresaron su dolor ante la pérdida del joven minero, a quien recuerdan como una persona trabajadora y apreciada por su comunidad.

