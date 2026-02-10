Tres Personas Fueron Privadas de la Libertad en Ahome, Sinaloa; Autoridades Investigan el Caso

De acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa, se confirmó que existe una denuncia formal por la privación ilegal de la libertad de tres personas en el municipio de Ahome, misma que fue presentada en Mazatlán el pasado 9 de febrero.

Una de las víctimas fue liberada el mismo día de los hechos, por lo que actualmente se mantiene la búsqueda de dos personas relacionadas con esa denuncia, la cual podría estar vinculada con el reporte de 5 personas privadas de la libertad ocurrido el sábado 7 de febrero sobre la carretera Los Mochis–Ahome, a la altura del entronque con el ejido el Macapul.

La dependencia aclaró que hasta el momento, no tiene registradas otras denuncias adicionales por este hecho.

La denuncia que tenemos son tres personas, es una denunciada formal que se recibió en Mazatlán. Voy a checar de las otras dos personas pero la que tenemos son tres y está recibida en Mazatlán y una persona está liberada sí así es ese mismo día. Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de Búsqueda de personas en Sinaloa emitió varias fichas de búsqueda para encontrar a quienes siguen sin ser localizados y solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que ayuden a ubicar a las víctimas.

Noticia relacionada: Hermanos Llevan a Celebrar Cumpleaños a su Mamá y Desaparecen en Mazatlán: “Perdí a 4 Hijos”

Sigue búsqueda de turistas en Mazatlán, Sinaloa

En otro hecho, la Fiscalía confirmó que continúa la búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

La línea principal de investigación está relacionada con la renta de vehículos tipo razer, utilizada por los turistas antes de su desaparición.

Se está trabajando los operativos con personal de la secretaría de defensa nacional, es lo que tenemos a este momento derivado de la información que se ha resultado se han hecho diferentes operativos en la y en la zona serranas. Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado

Historias relacionadas: