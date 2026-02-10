Confirman 130 Casos de Sarampión en Sinaloa; ¿Dónde Hay Más Incidencias?

Autoridades de Salud de Sinaloa dieron a conocer que 130 casos de sarampión han sido confirmados, concentrados principalmente en el sur del estado, especialmente en zonas como Isla del Bosque, Villa Unión y el Walamo, además de también registrarse en el municipio de Escuinapa, donde se ha detectado la mayor incidencia de la enfermedad.

De igual manera, explicaron que este aumento está relacionado con la intensa actividad agrícola en la región, que atrae a trabajadores jornaleros provenientes de distintos puntos del sur del país.

Muchos de estos trabajadores llegan ya en periodo de incubación del virus, lo que favorece la propagación de la enfermedad durante su tránsito y estancia en Sinaloa, e incluso en estados vecinos como Durango, donde algunos desarrollan los síntomas.

Aunque se ha señalado que varios de los pacientes cuentan con antecedente de vacunación, el movimiento constante de personas y las condiciones de trabajo facilitan la transmisión.

Por su parte, el secretario de salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que se trabaja de manera permanente para contener este brote y evitar complicaciones mayores en la población.

No hemos tenido reporte de defunciones por sarampión, es una enfermedad que había sido erradicada, que hoy se presenta nuevamente que se presenta como un síndrome gripal y el dolor de huesos, pues malestar ocular y sobre todo el brote de algunas manchas en la piel, no sobre todo eso, pues está se está tendiendo el tema de vacunación, porque son pueden llegar a complicarse los pacientes que llegan a tener problemas en sarampión, problemas respiratorios, entre otros temas que se pueden complicar”, Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud.

Autoridades intensifican jornadas de vacunación

Como parte de la estrategia de contención, en Palacio de Gobierno, palacios municipales, centros de salud y hospitales de Sinaloa se han intensificado las jornadas de vacunación contra el sarampión.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, con largas filas de personas que acuden a aplicarse la vacuna y a completar sus esquemas de protección, aunque dijo desconocer el total de dosis con el que se cuenta actualmente.

El sector salud reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia, a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los módulos instalados, especialmente en zonas con mayor movilidad de trabajadores agrícolas, donde el riesgo de transmisión es más alto.

