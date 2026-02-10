Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy: Ganadores y Premios del Sorteo Mayor 4001

¿Y si ahora sí te llevas el Premio Mayor de la Lotería Nacional?, como cada martes, hoy 10 de febrero de 2026 se celebra el Sorteo Mayor 4001, y para que te enteres cuáles fueron los números ganadores y qué premios obtuvieron, en N+ te compartimos el listado completo.

El sorteo de este martes celebra el bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, con un Premio Mayor de hasta 21 millones de pesos. Y a diferencia de otros sorteos, se realiza en el Teatro Digital Fidel Velázquez, ubicado en Nuevo León.

Por lo que para todos aquellas personas que no puedan acudir el evento, la Lotería Nacional habilitó un video en Youtube donde se puede seguir la transmisión en vivo a partir de las 20:00 horas.

Dado que el Sorteo Mayor es uno de los Juegos Tradicionales más solicitados de la Lotería Nacional, ya te compartimos los resultados del pasado martes 3 de febrero, así como dónde cayó el Premio Mayor.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Mayor 4001 de hoy?

Si decidiste tentar a la suerte y comprar un "cachito" para el sorteo de esta noche, te recordamos que éste dará inicio en punto de las 20:00 horas, sin embargo en la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional ya se puede apreciar en vivo la transmisión con la leyenda: "Sorteo Mayor no. 4001, Desde el municipio de General Escobedo, Nuevo León".

Además, para aquellas personas que los prefieran también se puede seguir en directo a través de Facebook. La celebración de esta noche es encabezada por la directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón, y Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de General de Escobedo.

Resultados Lotería Nacional Hoy, 10 de febrero 2026

Dado que los "Niños Gritones" darán a conocer los ganadores de la noche desde Nuevo León, a partir de las 20:00 horas de este martes podrás encontrar aquí el listado con los números que resultaron premiados en el Sorteo Mayor 4001.

¿Cómo saber si ganaste en la Lotería Nacional? Así consultas si fuiste premiado

Si los "Niños Gritones" de la Lotería nombraron tu número, o tienes duda sobre si tu "cachito" está entre los premiados, puedes comprobar si estás entre los afortunados de la noche a través de los siguientes métodos.

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

