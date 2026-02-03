Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en Tampico, Tamaulipas de 21 millones de pesos

La noche de este martes 3 de febrero se efectuó el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4000 esta edición contó con un premio total de 21 millones de pesos.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 22470, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la serie 2 fue remitida para su venta a la Ciudad de México expendio local número 108, la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 0, 1 y 2. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Anteriormente cayó el premio mayor en Ciudad Victoria, Tamaulipas

El pasado 23 de enero en la edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, resultó ganador el número 13003, la serie número 1 fue remitida para su venta a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la Ciudad Valle, San Luis Potosí.

