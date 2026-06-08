Belinda Dará Voz a un Personaje Clave en Toy Story 5: ¿Quién es y Cuándo se Estrena?

Belinda regresa al doblaje ahora en una de las sagas más queridas de Pixar, Toy Story 5. Descubre todo sobre su personaje

Belinda-Doblaje-Toy-Story-5-LilypadFoto: Cuartoscuro

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Toy Story 5 llega con Belinda como Lilypad, la tablet que pondrá a prueba a Woody y Buzz. Estreno en 2026, ¿cómo afectará la tecnología a los juguetes clásicos?

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