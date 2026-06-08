Belinda Dará Voz a un Personaje Clave en Toy Story 5: ¿Quién es y Cuándo se Estrena?

Belinda está lista para llegar al universo de Pixar. Después de varios rumores sobre su participación en una de las franquicias animadas más queridas del cine, la cantante confirmó que formará parte de Toy Story 5 donde prestará su voz a un personaje que promete ser fundamental en la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y compañía.

¿Cuál es el personaje de Belinda en Toy Story 5?

La intérprete mexicana será la encargada de dar vida en español latino a Lilypad, una de las nuevas incorporaciones de la saga y un personaje que jugará un papel clave en la historia, pues representará uno de los mayores retos a los que se enfrentarán los juguetes: la llegada de la tecnología a la vida de los niños.

¿Quién es Lilypad, el personaje de Belinda en ‘Toy Story 5’?

Lilypad es una tablet inteligente con apariencia de rana que llega a la habitación de Bonnie y amenaza con cambiar la forma en la que los niños se relacionan con sus juguetes tradicionales.

Su presencia pondrá a prueba a Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo, quienes deberán enfrentarse a un mundo donde las pantallas comienzan a reemplazar el juego clásico.

Aunque algunos reportes han descrito al personaje como la nueva “villana” de la película, Lilypad también funcionará como una representación del choque entre la nostalgia de los juguetes físicos y las nuevas generaciones marcadas por la tecnología.

Belinda reveló la noticia a través de un video grabado desde los estudios de Pixar, donde compartió su emoción por unirse a una franquicia que ha acompañado a millones de espectadores durante décadas.

Belinda regresa al doblaje con una de las sagas más importantes de Pixar

La participación de Belinda en ‘Toy Story 5’ marca un nuevo capítulo dentro de su trayectoria como actriz de doblaje.

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’?

‘Toy Story 5’ llegará a los cines el 17 de junio de 2026 y reunirá nuevamente a los personajes que hicieron historia desde el estreno de la primera película en 1995.

Con la llegada de Lilypad y la voz de Belinda para Latinoamérica, Pixar buscará conquistar tanto a las generaciones que crecieron con Woody y Buzz como a nuevos espectadores que descubrirán la franquicia por primera vez.