Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 29 de Marzo 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1740

Si compraste 'cachito' para el Sorteo Zodiaco Especial 1740, sigue leyendo, porque la rifa de este domingo entrega 11 millones de pesos de Premio Mayor. Y en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy 29 de marzo de 2026, así como los premios que obtuvieron.

Recuerda que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra una vez al mes, y en él participan 120 mil números, numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco. Además de que ofrece 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios.

Por lo que si quieres seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional (Lotenal) para conocer a los ganadores, también te explicamos cómo y a qué hora debes de sintonizar el canal de Youtube.

Si por alguna razón te perdiste del Sorteo Zodiaco del pasado domingo 22 de marzo o del día 15 del mes, aún puedes consultar la lista de números ganadores y los premios que obtuvieron. Te recordamos cuáles fueron todos los Sorteos de la Lotería Nacional de Marzo 2026.

¿Cómo y dónde ver la Lotería Nacional en vivo hoy 29 de marzo 2026?

Este domingo el Sorteo Zodiaco Especial cobra relevancia dado que está dedicado al 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza y el legado que dejó en la historia de México. La esposa del presidente Benito Juárez compartió uno de los desafíos políticos y personales derivados de la Guerra de Reforma e Intervención Francesa.

Así el Sorteo Zodiaco Especial, que se celebra en el Teatro Lotería Nacional de Ciudad de México será transmitido a través de la cuenta oficial de Youtube de la Lotería Nacional de México a partir de las 20:00 horas.

De hecho, desde un par de minutos antes se puede seguir el canal para ver la preparación de la rifa que entrega 11 millones de pesos como premio mayor en una sola serie.

Para poder seguir en vivo el Sorteo Zodiaco Especial de hoy, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales Ubicar la sección "En Directo" Dar clic en el video "Sorteo Zodiaco Especial no 1740: 2026, el Año de Margarita Maza”

Resultados Lotería Nacional 29 de marzo 2026: Números Ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1740

Pero pon atención, porque los Niños Gritones serán los encargados de dar a conocer los números ganadores de la velada a partir de las 20:00 horas. En caso de que no puedas dar seguimiento a la rifa de hoy, te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional.

El número 0585 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Leo

El número 4794 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Escorpión

El número **** obtiene premio de 1,500,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 400,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 400,000.00 pesos -

El número 6377 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Géminis

El número **** obtiene premio de 200,000.00 pesos -

El número 6829 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Cáncer

El número **** obtiene premio de 140,000.00 pesos -

El número 2392 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Géminis

El número **** obtiene premio de 120,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 100,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 100,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 100,000.00 pesos -

El número 7050 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Escorpión

El número 9744 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Capricornio

El número 3250 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Géminis

El número 9675 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Leo

El número 7726 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Capricornio

El número 9040 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Sagitario

El número **** obtiene premio de 60,000.00 pesos -

¿Cuánto entrega el Sorteo Zodiaco Especial del domingo 29 de marzo 2026?

A diferencia del Sorteo Zodiaco de cada domingo, la versión especial entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor en una sola serie.

Mientras que si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 mil pesos.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional este domingo 29 de Marzo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste tu número, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este domingo 29 de marzo. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios : Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

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