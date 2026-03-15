Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 15 de Marzo 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1738

Como cada domingo, hoy hay Sorteo Zodiaco 1738 y en esta ocasión rinde homenaje al Museo Nacional de Antropología, que se ubica en el Bosque de Chapultepec. Por lo que si compraste 'cachito', conoce la lista completa de números ganadores de la Lotería Nacional de este 15 de marzo de 2026.

Recuerda que en cada edición dominical del Sorteo Zodiaco participan 120 mil números, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco. Y entrega un premio mayor de 7 millones de pesos, en 1 sola serie.

De modo que si compras una serie (es decir, 20 cachitos) tienes la oportunidad de ganarte el Premio Mayor, mientras que si sólo compraste un 'cachito', puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Dado que se trata de uno de los sorteos más populares de la Lotería Nacional, en N+ ya te compartimos los resultados del pasado Sorteo Zodiaco que rindió homenaje al Día de la Mujer, además de dónde cayó el Premio Mayor del 8 de marzo 2026.

Si aún no tienes claro en cuál de todos los sorteos y fechas participar, te compartimos el calendario de la Lotería Nacional de Marzo 2026, al cual aún le restan 16 días.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1738 de la Lotería Nacional Hoy?

Ahora bien, debes saber que para todos aquellos que no pueden acudir al Teatro de la Lotería Nacional en Ciudad de México, dónde se celebra el Sorteo Zodiaco 1838 de este domingo 15 de marzo de 2026, la Lotenal habilita una transmisión en vivo a través de su cuenta de Youtube.

Por lo que para poder seguir en vivo el Sorteo Zodiaco de Hoy, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubicar la sección "En Directo"

Dar clic en el video "Sorteo Zodiaco no 1738: Museo Nacional de Antropología"

Ten en cuenta que el sorteo da inicio en punto de las 20:00 horas, sin embargo desde una hora atrás se habilita la transmisión en vivo para que puedas ver cómo se preparan las urnas de dónde saldrán los números ganadores de la noche.

Resultados Lotería Nacional Hoy 15 de Marzo 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1738

Una vez que los Niños Gritones de la Lotería Nacional comiencen a nombrar los ganadores del Sorteo Zodiaco de Hoy, podrás consultar en este apartado el lista completo con los números y sus premios.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional hoy 15 de Marzo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste tu número, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

Video: En Malas Condiciones, Así Estaba la Casa que una Mujer Ganó en Jalisco con la Lotería Nacional

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