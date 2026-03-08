Ganadores de Lotería Nacional Hoy En Vivo: Resultados Sorteo Zodiaco 1737 de 8M, Día de la Mujer

Si compraste un cachito para este 8 de marzo de 2026, esto te interesa. Como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1737 que entrega siete millones de pesos como Premio Mayor. La edición de este domingo rinde homenaje al Día Internacional de la Mujer, por lo que en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional (Lotenal) de hoy, así como la lista completa de ganadores.

El Sorteo Zodiaco 1737 es un homenaje a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, justicia y participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. Y cuenta con distintos boletos conmemorativos con oficios y profesiones que desempeñan las mujeres en México, tales como: abogada, agricultora, árbitra, artesana, pilota aviadora, entre otros.

Si bien el Sorteo Zodiaco 1737 de hoy 8 de marzo se celebrará en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, también se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de Youtube de la Lotenal en punto de las 20:00 horas.

Dado el interés que generan los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, ya te compartimos el calendario de marzo para que tengas en cuenta las fechas en que se celebrarán y los premios que se jugarán.

Si eres asiduo comprador de 'cachitos' de la Lotería Nacional y te perdiste el Sorteo Zodiaco del domingo pasado, puedes consultar los resultados de la Lotería Nacional del pasado 1 de marzo aquí.

¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco de hoy 8 de marzo en vivo?

Como ya te adelantamos, la Lotería Nacional habilita un video en su canal de Youtube dónde se puede seguir en vivo el desarrollo del sorteo.

La transmisión en vivo se habilita desde una hora antes, y permite ver el proceso de preparación de las urnas de dónde habrán de salir los números premiados.

Para poder seguir la rifa de esta noche sólo debes sintonizar el canal de Youtube de la Lotería Nacional en punto de las 20:00 horas de este 8 de marzo, aparece con la leyenda "Sorteo Zodiaco no. 1737: "Día Internacional de la Mujer".

Resultados Lotería Nacional Hoy 8 de marzo 2026: Números ganadores del Sorteo Mayor 1737

En caso de que no puedas seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional, a partir de las 20:00 horas de este 8 de marzo hallarás en este apartado un listado con los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1737.

Recuerda que el Sorteo Zodiaco se celebra los domingos y se juega en una serie para ofrecer un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22 mil 622 premios.

¿Cómo saber si gané la Lotería en el Sorteo Mayor de hoy 3 de marzo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste que los 'Niños Gritones' de la Lotería Nacional nombraron tu número, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

