Ganadores de la Lotería Nacional En Vivo Hoy 1 de Marzo 2026: Resultados Sorteo Zodiaco 1736

Es hoy, es hoy. Como cada domingo, hoy se celebra el Sorteo Zodiaco 1736 que rinde homenaje a los 75 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para que sepas si estás entre los afortunados de la noche, en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional (Lotenal) de este domingo 1 de marzo de 2026.

Si bien el Sorteo Zodiaco se celebra en el Teatro de la Lotería Nacional en Ciudad de México, la Lotenal habilita una transmisión en vivo que se puede seguir desde su cuenta de Youtube, ahí los niños gritones dan a conocer los números ganadores y sus premios.

Tal como ocurrió en enero y febrero, te compartimos el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de marzo 2026 para que tengas tiempo de planear y compres el cachito para la rifa que mejor te convenga.

A diferencia del Sorteo Zodiaco Especial 1735, que fue diferido para el miércoles 25 y cuyos resultados y premios te dimos a conocer en una nota previa, en esta ocasión el sorteo se realizará en el horario habitual.

¿Cómo ver el Sorteo Zodiaco de hoy 1 de marzo en vivo?

Tal como te dimos a conocer, este sorteo se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional (Lotenal), a partir de las 20:00 horas de este 1 de marzo . Para poder verlo debes ubicar el apartado "en directo", y una vez ahí seleccionar el video que tenga la leyenda "Sorteo Zodiaco Especial No. 1736: "75 Años de la Facultad de Derecho UNAM".

Además, como es habitual en N+ te compartiremos el listado con los números ganadores del Sorteo Zodiaco de este 1 de marzo de 2026, a partir de las 20:00 horas.

Resultados Sorteo Zodiaco 1736 Hoy 1 de Marzo 2026: Ganadores

En este apartado hallarás la lista completa de resultados de la Lotería Nacional a partir de las 20:00 horas.

El número 0786 obtiene premio de 7,000,000 pesos - Cáncer - Premio Mayor

El número 4843 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Sagitario

El número 5599 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Sagitario

El número 4634 obtiene premio de 176,000 pesos - Escorpión

El número 0378 obtiene premio de 176,000 pesos - Cáncer

El número 1743 obtiene premio de 88,000 pesos - Aries

El número 8318 obtiene premio de 88,000 pesos - Acuario

El número 6544 obtiene premio de 61,600 pesos - Sagitario

El número 7328 obtiene premio de 61,600 pesos - Géminis

El número 0879 obtiene premio de 52,800 pesos - Libra

El número 4571 obtiene premio de 52,800 pesos - Capricornio

El número 8412 obtiene premio de 44,000 pesos - Sagitario

El número 5991 obtiene premio de 44,000 pesos - Escorpión

El número 7047 obtiene premio de 44,000 pesos - Libra

El número 7140 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión

El número 9562 obtiene premio de 35,200 pesos - Cáncer

El número 9870 obtiene premio de 35,200 pesos - Piscis

El número 8886 obtiene premio de 26,400 pesos - Libra

El número 5010 obtiene premio de 26,400 pesos - Tauro

El número 9499 obtiene premio de 26,400 pesos - Leo

El número 4978 obtiene premio de 26,400 pesos - Géminis

¿Cómo sé si me gané la Lotería Nacional de hoy? Así revisas los números premiados

Si los "Niños Gritones" de la Lotería nombraron tu número durante el Sorteo Mayor de este domingo 1 de marzo, o tienes duda sobre si tu "cachito" está entre los premiados, puedes comprobar a través de los siguientes 4 métodos.

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

