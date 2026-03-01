¿Hay Doble Hoy No Circula 2 de Marzo 2026 por Contingencia? Así Aplican Restricción CDMX-Edomex

Si eres automovilista y regularmente transitas por CDMX o Edomex debes saber cómo aplica el programa Hoy No Circula para este lunes 2 de marzo de 2026. Luego de la activación de la Contingencia Ambiental en días pasados, los conductores se mantienen atentos a este programa, por lo que en N+ te damos todos detalles del primer lunes del mes.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble Hoy no Circula este lunes, para que eviten multas y contratiempos por el holograma, terminación de placa y engomado de su carro.

Hay que recordar que en días atrás la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental luego de que los contaminantes superaran el límite establecido. De hecho, en una nota previa ya te explicamos cómo puedes saber cuándo circula tu coche en CDMX y Edomex.

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula Lunes 2 de marzo 2025?

Si te estás preguntando si hoy hay Contingencia Ambiental, la respuesta es: no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado esta medida debido a que los niveles de contaminación en el Valle de México no superan la meta establecida.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, a las 14:00 horas la calidad del aire se reporta como "Mala" en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán de Ciudad de México, mientras que en el resto del Valle de México es aceptable.

Sin embargo habrá que estar pendiente de la comunicación de la CAMe, quien dará a conocer si se activa la Contingencia Ambiental y por tanto el Doble Hoy Circula en CDMX y Edomex.

Hay que recordar que si bien esta restricción la aplica la CAMe, son la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de Ciudad de México, y su homóloga en el Estado de México, las encargadas de verificar que el Hoy No Circula se cumpla.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula del lunes 2 de marzo 2026?

Ahora bien, en caso de que la CAMe active la Contingencia Ambiental para este lunes 2 de marzo de 2026, no podrán transitar en calles de Ciudad de México y el Estado de México, los vehículos que cumplen con las siguientes condiciones:

Todos los autos con holograma 2

Carros con holograma 1, terminación de placas IMPAR

Carros con holograma '0' y '00', engomado AMARILLO, terminación de placas 5 o 6

Autos foráneos

Autos con permiso para circular sin placas

Y, ¿Cómo aplica el Hoy No Circula normal del Lunes 2 de Marzo 2026?

Ahora bien, aunque no se active la Contingencia Ambiental, en el Valle de México se aplica el programa Hoy No Circula, de forma habitual. Es decir que este 2 de marzo no circulan los vehículos que cumplen con las siguientes características

Vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placas 5 o 6 y holograma 1 y 2.

Recuerda que este programa aplica entre las 05:00 y 22:00 horas, por lo que en caso de que salgas en dicho intervalo de tiempo te harás acreedor a una multa.

Si conduces una motocicleta, también te aclaramos qué pasa con este tipo de vehículos, para que evites contratiempos y llegues con bien a tu destino.

