Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 22 de Marzo 2026: Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1739

¡Es hoy, es hoy! La Lotería Nacional celebra el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, ocurrida en 1938 con el Sorteo Zodiaco 1739. Por lo que si compraste "cachito" para este domingo, en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores de este 22 de marzo de 2026.

Como en cada edición dominical, este 22 de marzo participan 120 mil números, que van del 00000 al 9999, por cada uno de los signos del Zodiaco. De modo que el Premio Mayor de este Sorteo es de 7 millones de pesos.

Así, el sorteo zodiaco de este domingo rinde homenaje a la Expropiación Petrolera encabezada por el general Lázaro Cárdenas al calificarla como un hito histórico que reafirmó la soberanía permanente del Estado Mecano sobre sus recursos naturales y el control nacional de la industria petrolera.

Dado que se trata de uno de los sorteos más populares de la Lotería Nacional, en N+ ya te compartimos los resultados del pasado Sorteo Zodiaco del 15 de marzo 2026.

¿Cuándo y Dónde ver el Sorteo Zodiaco 1739 de la Lotería Nacional de este 22 de marzo 2026?

Si bien el Sorteo Zodiaco de hoy se va a celebrar en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, en la colonia Guerrero, la Lotería Nacional (Lotenal) también habilita una transmisión para seguir en vivo el concurso y a sus ganadores.

Para poder seguir en vivo el Sorteo Zodiaco de hoy, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales Ubicar la sección "En Directo" Dar clic en el video "Sorteo Zodiaco no 1739: 18 de Marzo, Día de la Expropiación Petrolera"

El Sorteo Zodiaco inicia en punto de las 20:00 horas de este domingo 22 de marzo, sin embargo desde una hora antes se habilita la transmisión en vivo para que puedas ver cómo se preparan las urnas de dónde saldrán los números ganadores de la noche.

Resultados Lotería Nacional Hoy 22 de marzo 2026: Números Ganadores del Sorteo Zodiaco 1739

Ahora bien, durante la velada los Niños Gritones de la Lotería Nacional darán a conocer los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1739, por lo que hay que estar atentos a la transmisión.

Adicionalmente en este apartado hallarás a partir de las 20:00 horas el listado completo con todos los números ganadores y sus premios.

¿Cuánto da el Sorteo Zodiaco de este domingo?

Si bien el Premio Mayor obtiene 7 millones de pesos, para poder ganar este dinero debes adquirir una serie completa (es decir, 20 cachitos). Mientras que si sólo compraste un "cachito" puedes obtener hasta 350 mil premios.

Si estás interesado en tentar a la suerte, conoce cuáles son los Sorteos de la Lotería Nacional de Marzo 2026 en los que aún puedes concursar. Aún le restan 9 días.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional hoy 22 de Marzo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste tu número, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.



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