Hoy Cierra Beca Manuela Garín Pinillos Manutención UNAM 2026-2: Link de Registro y Requisitos

Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto te interesa. Hoy cierra la convocatoria a la Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM, para el ciclo escolar 2026-2, que entrega 3 mil 600 pesos. Por lo que en N+ te compartimos cuáles son los requisitos y el link en el que debes completar tu registro.

Está dirigida a estudiantes de licenciatura inscritos en la UNAM, que por su condición socioeconómica son candidatos a recibir este apoyo económico para concluir sus estudios oportunamente.

Aunque no es el único apoyo económico que ofrece la UNAM, de hecho en notas previas ya te hablamos sobre los requisitos de la Beca UNAM 2026 para Mujeres, así como el apoyo económico para mujeres que estudian carreras ligadas a la Ciencia.

Pero, apúrate, porque según las fechas clave de la Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM, este lunes 6 de abril de 2026 cierra el registro a la convocatoria para hombres y mujeres al apoyo por 3,600 pesos.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Manuel Garín Pinillos-Manutención UNAM?

Si estás interesado en aplicar a este apoyo económico, debes saber cuáles son los requisitos específicos que piden a los postulantes para el ciclo escolar 2026-2. Entre los que destacan los siguientes:

Estar inscrito a la licenciatura en el semestre o año vigente, de acuerdo con el calendario de cada plantel, en el sistema escolarizado, abierto o a distancia

Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual sea menor o iguala. Cuatro salarios mínimos mensuales, vigente al momento de aplicar a la Beca

Tener un promedio general mínimo de 7.0 (excepto primero ingreso o semestre/año de inducción)

Tener un correo electrónico vigente y número de teléfono para ser localizado

No contar con ningún beneficio económico o en especie otorgado por la UNAM, o algún organismo público de nivel federal al momento de solicitar la Beca

No estar sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria

Postularse como aspirante en la convocatoria en la Plataforma Integra.

Pero, ojo, porque de acuerdo con la convocatoria, la selección de becarios se fundamentará en la información académica proporcionada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), así como la información socioeconómica del aspirante.

Además, en caso de que los recursos sean insuficientes para otorgar una Beca a todos los aspirantes, los beneficiarios se seleccionarán en función de los siguientes criterios, de acuerdo con la información proporcionada en el cuestionario socioeconómico del Sistema Integra.