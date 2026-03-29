Apoyo Bienestar Mujeres de 50-64 Años: ¿Quiénes Pueden Registrarse y Cuáles Son los Requisitos?

Luego de que se difundiera la convocatoria, ha dado inicio el preregistro del apoyo bienestar a mujeres de 50 a 64 años, que entrega una canasta alimentaria como parte de la iniciativa Alimentación para el Bienestar. ¿Quiénes pueden solicitar el apoyo? ¿Cuáles son los requisitos? En N+ te compartimos todos los detalles.

Hace unos días, te informamos acerca de un proceso similar se llevó a cabo, pero en esa ocasión se trataba de la apertura de solicitudes para permanencia, es decir, beneficiarias que ya estaban inscritas al apoyo, pero desean seguir recibiendo la también llamada Canasta de Bienestar.

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¿Quiénes pueden registrarse al apoyo bienestar a mujeres de 50 a 64 años?

De acuerdo con la convocatoria publicada por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, a partir del 25 de marzo y hasta el 10 de abril de 2026 se habilitó el preregistro al programa Alimentación para el Bienestar, que entrega una canasta alimentaria de manera periódica hasta en seis ocasiones a las beneficiarias, con oportunidad de renvar su inscripción, como ocurrió hace unos días.

El mexiquense Alimentación para el Bienestar tiene como propósito, según se lee en su convocatoria, favorecer el acceso a alimentos para mujeres de 50 a 64 años de edad

del Estado de México que se encuentren en condición de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, así como a personas en situación de contingencia, mediante la entrega de canastas alimentarias y Servicios Integrales para el Bienestar. Además, el programa está disponible en los 125 municipios del Estado de México.

Los criterios de selección son los siguientes:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Tener entre 50 y 64 años de edad

Presentar condición de pobreza

Presentar condición de pobreza extrema

Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Los demás que determine el comité

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar mexiquense especifica que, dentro del proceso de selección de beneficiarias, hay criterios de priorización a partir de una serie de condiciones que expongan a personas a un contexto de mayor vulnerabilidad. Dichos grupos poblacionales son:

Sean mujeres que se reconozcan como indígenas y residan en alguno de los municipios con presencia indígena, catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México

Sean mujeres que se reconozcan como afromexicanas

Sean mujeres que se reconozcan como parte de la población LGBTQI+

Sean mujeres residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación

Tengan enfermedades crónico degenerativas

Tengan alguna discapacidad permanente, o cuiden a personas con

discapacidad

Sean víctimas u ofendidas de un delito o que hayan sufrido violencia en cualquiera de las modalidades consideradas en la ley en la materia

Sean repatriadas

Los demás que determine el comité.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener canasta alimentaria de apoyo bienestar para mujeres?

Acta de nacimiento Identificación oficial vigente: (credencial para votar); en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente (máximo 6 meses de antigüedad) Formato Único de Bienestar, debidamente llenado Los demás que determine el comité

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