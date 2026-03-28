¿Se Retrasa Pago Doble de Becas Benito Juárez por Semana Santa? Así Será Dispersión en Estatus

Se ha confirmado el pago doble de las Becas Benito Juárez, que este periodo sí acompañarán a la distribución de la Beca Rita Cetina, pero ¿se retrasa la distribución del apoyo por Semana Santa? Te contamos cómo será la dispersión en el buscador de estatus.

Como te hemos dado a conocer previamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) confirmó que en abril 2026 llegará un pago doble para beneficiarios de Becas Benito Juárez (Media Superior) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (Superior), luego de que no se efectuara el depósito correspondiente al primer bimestre del año.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Se retrasa el pago doble de Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

En abril llega el pago de las Becas Benito Juárez, pero se cruza con el periodo vacacional de Semana Santa. Por ello, hay dudas entre las y los beneficiarios del apoyo sobre si se retrasa el pago, dado que bancos cerrarán algunos días.

Hasta el momento, la CNBB no ha confirmado las fechas de pago ni ha dado a conocer el calendario de distribución. No obstante, tradicionalmente lo realizan los primeros días hábiles del mes. Es decir, en el caso de abril 2026, se daría a conocer el día 1 o 2.

Sin embargo, debido a que no se prevé la realización de "La Mañanera del Pueblo" el Jueves y Viernes Santo, aunado al cierre de bancos en las mismas fechas, se prevé que sea hasta el lunes 6 de abril la difusión del calendario de pagos.

Como es costumbre, se espera que se realicen de manera escalonada y en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Te recordamos que a los estudiantes que reciben la Beca Benito Juárez, para jóvenes que cursan la prepa o el bachillerato, les llegará a su cuenta un depósito de 3 mil 800 pesos. Esto dado que se les depositará el apoyo acumulado de dos bimestres, correspondientes a 1,900 pesos cada uno.

Mientras que en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se les depositarán 11 mil 600 pesos correspondientes a dos bimestres con pagos de 3,800 pesos en cada uno.

¿Se revisa el pago en buscador de estatus?

Debido a que el buscador de estatus no está disponible, puedes consultar el estado de tu cuenta para saber si ya te cayó el depósito a través de estas dos opciones:

En la aplicación del Banco del Bienestar

En cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Si no cuentas con la app, se encuentra disponible para su descarga a través de Google Play, para los usuarios de Android y la App Store para quienes cuentan con dispositivos iOS. Para obtenerla solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la tienda de aplicaciones.

Busca "Banco del Bienestar".

Dale en "Instalar" o "Descargar".

Ya que se tenga la app, debes registrarte para poder iniciar sesión. Sigue los siguientes pasos:

Ingresa el número de tarjeta y el NIP de la misma. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Introduce una contraseña y acepta. Al iniciar sesión, en la página principal aparecerá el saldo actual.

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