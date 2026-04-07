Registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años: ¿Dónde Habrá Módulos Mañana 8 de Abril 2026?

El programa de Mujeres con Bienestar continúa con el registro de actualización de datos para aquellas solicitantes de 18 a 59 años que cuentan con número de folio de inscripción de los años 2023 y 2024, y acá te decimos dónde habrá módulos abiertos mañana 8 de abril 2026.

La actualización de datos de la Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) continúa en abril 2026, por lo que en una nota previa te traemos las fechas, requisitos y cómo recuperar tu folio. Además de que el registro para mujeres de 50 a 64 años llega a su fin este mes.

¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar mañana 8 de abril?

El registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar se está realizando de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación mañana 8 de abril 2026:

Xonacatlán

Cedis 039 Xonacatlán.

Ubicación: Calle Francisco Sarabia número 31, entre calle Dolores y 20 de noviembre.

Horario: De 9 am a 5 pm.

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Huixquilucan

CEDIS 037 Jesús Del Monte. C. Adolfo López Mateos 53b, Jesús del Monte, 52764 Jesús del Monte, Méx.

CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa. Ubicación: Calle Bugambilias #5, parada El Galán, pasando la curva de la parada del Calvario, Magdalena Chichicaspa.

CEDIS 041 San Martín. Ubicación: Calle 20 de Noviembre, cerrada Huitzi, San Martín, Huixquilucan.

Tlalnepantla

Módulo en Deportivo Edson Álvarez (antes Santa Cecilia)

Ubicación: Av. San Rafael Esq. Amates S/N, Col. Santa Cecilia, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Horario: De 9 am a 3 pm

Ixtapaluca

Oficina de Coatepec, ubicada atrás del Banco de Bienestar

Ubicación: Calles Rosario s/n, Coatepec, C.P. 56580, Ixtapaluca, Estado de México.

Metepec

Módulo de Atención de Metepec

Ubicación: Calle Hidalgo 123 entre Ezequiel Capistran y Mariano Matamoros.

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Si ninguno de estos módulos queda cerca de tu domicilio, te recomendamos tener paciencia ya que las visitas a los municipios continuarán en los próximos días, por lo que debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar de tu localidad o en la página web de la Secretaría del Bienestar Edomex.

¿Qué documentos solicitan para nuevo registro de Mujeres con Bienestar?

Las mujeres de 18 a 59 años que realizaron su registro en los años de 2023 y 2024, es decir que se encuentran en lista de espera para entrar al programa de Mujeres con Bienestar, deben de acudir a los módulos con los siguientes documentos:

INE vigente del Estado de México (Original y copia).

Proporcionar 2 números telefónicos.

1 Correo electrónico.

Calles y una referencia para ubicar su domicilio.

Recuerda que la Secretaría de Bienestar del Estado de México tiene la meta de llegar a 700 mil beneficiarias este año para otorgarles el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales y ofrecerles servicios médicos, educativos y jurídicos.

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