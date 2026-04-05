¿Cuándo Hay Pre-Registro para Casas Conavi? Requisitos Inscripción a Vivienda para el Bienestar

Si quieres hacerte de un patrimonio, esto te interesa. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del Gobierno de México abre convocatorias de registro al programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), con el objetivo de que puedas adquirir una casa para ti y tu familia. Por lo que en N+ te adelantamos cuándo hay pre-registro para las Casas Conavi y cuáles son los requisitos de inscripción.

Esta estrategia del Gobierno de México busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, por lo que se abren convocatorias temporales para ciertas zonas del país. De hecho, en una nota previa ya te explicamos quiénes tienen registro prioritario al programa.

Además, dado que uno de los requisitos obligatorios es la CURP, también te aclaramos cómo saber si la Clave Única de Registro de Población está actualizada, además de orientarte sobre qué debes hacer de no ser el caso.

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Entonces, ¿cuándo abre pre-registro para Casas Conavi y quiénes pueden participar?

La Comisión Nacional de Viviendas para el Bienestar (Conavi) anunció en febrero de este año que abría una plataforma digital para que aquellas personas interesadas en participar en las convocatorias de Vivienda para el Bienestar se inscribieron al proceso de selección.

De modo que el pre-registro a la Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México está abierto todo el año. Es decir que en abril de 2026 sí hay oportunidad de que te inscribas en la plataforma.

De hecho, el Gobierno de México enfatizó que este registro les permite recabar información sobre las zonas que requieren de intervención a lo largo y ancho del país. Por lo que si formas parte de alguno de los siguientes grupos prioritarios, podrías calificar para ser el próximo seleccionado:

Jefas de Familia

Población de Pueblos Indígenas y afroamericanos

Adultos Mayores

Personas con discapacidad

Personas que no cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social

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Requisitos del pre-registro Vivienda para el Bienestar en abril 2026

Ahora bien, si una vez que te has enterado de cómo funciona este programa, te interesa participar en el proceso de selección, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal oficial del pre-registro al programa: https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB Completa el formulario con tu información personal

Nombre

CURP

E-mail

Género

Fecha de nacimiento

Teléfono de contacto, entre otros.

De acuerdo con la Conavi, la información que proporciones en dicho formulario será validada cuando las personas interesadas realicen el registro oficial a la convocatoria. Debes saber que este trámite es gratuito y sin intermediarios.

Una vez que transcurra esta etapa, se aplicará una Cédula de Diagnóstico, donde la información que proporciones será analizada para ver si cumples con los criterios y requisitos.

¿Cuáles son los criterios para tener una Casa Conavi en 2026?

Si bien ya te dimos a conocer quiénes son los que pueden participar en la convocatoria, la Conavi ha detallado cuáles son los criterios de elegibilidad:

Tener 18 años o más (en caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado) Que tu ingreso familiar no sea mayor a 2 salarios mínimos No ser derechohabiente No haber recibido algún apoyo de Vivienda otorgado por la Conavi Residir en la zona que se considera polígono prioritario No tener vivienda propia

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