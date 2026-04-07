Registro Esperado: ¿Cuántos Días Quedan para Solicitar la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

Si eres mujer y tienes entre 50 y 64 años aún te puedes inscribir al programa de Alimentación para el Bienestar 2026 en el Estado de México. La convocatoria para nuevas beneficiarias salió el pasado 25 de marzo, por lo que si aún no has hecho tu registro, te decimos cuántos días quedan para poder recibir la Canasta Alimentaria en el Estado de México.

Si bien en una nota previa te dimos a conocer el procedimiento para solicitar este apoyo, así como el Link de la plataforma de registro, vale la pena que repasemos la fecha de cierre de la convocatoria.

De hecho, durante marzo tuvo lugar el registro para beneficiarias de continuidad de Alimentación para el Bienestar, es decir aquellas mujeres que recibieron la Canasta Alimentaria en 2025.

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¿Cuántos días quedan de registro al apoyo de Alimentación para el Bienestar 2026?

Ahora bien, siguiendo el calendario propuesto por la Secretaría del Bienestar del Estado de México, quedan tres días para completar el registro al programa de Alimentación para el Bienestar 2026, toda vez que el viernes 10 de abril es la fecha límite para hacer la inscripción.

Hay que recordar que el pre-registro se hace en la página oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México. Una vez que te otorguen un folio, deberás acudir entre el 20 de abril y el 8 de mayo a entregar la documentación correspondiente en los módulos habilitados para este fin.

Recuerda que este programa está disponible para mujeres de 50 a 64 años de los 125 municipios que componen el Estado de México, por lo que a continuación hallarás los requisitos.

¿Qué piden en el pre-registro de la Canasta Alimentaria del Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria, entre los datos e información que se pide a las mujeres que se postulan para ser beneficiarias, se enlistan los siguientes:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP impresa o la CURP Biométrica

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses)

Otros que determine el Comité

En cualquier caso los documentos se deben presentar en copia y original para su cotejo.

¿Cuándo publican la lista de resultados de Canasta Alimentaria 2026?

Si después de completar tu registro, te surgen dudas sobre las fechas en las que publican los resultados del programa, debes saber que del 18 al 22 de mayo se dará a conocer quiénes resultaron beneficiarias.

Sólo basta que entres a la página del Bienestar del Estado de México para conocer el listado, así que mantente pendiente.



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