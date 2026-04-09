Estatus de Registro de Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 Años: Link para Checar Solicitud

El registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años llega a su fin mañana 10 de abril y, para que no pierdas la oportunidad de incorporarte a este programa, acá te decimos cómo hacer la inscripción y el link para checar el estatus de tu solicitud y descargar los documentos.

Desde finales del mes de marzo se abrió la convocatoria de la Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) para que las mexiquenses puedan acceder al apoyo de canastas alimentarias y en notas previas ya te explicamos quiénes tienen prioridad y cuáles son los requisitos.

¿A qué hora termina registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 años?

El registro del programa de Alimentación para el Bienestar 2026, apoyo para mujeres de 50 a 64 años de Edomex, tiene como fecha límite este viernes 10 de abril y aunque no se dio a conocer la hora exacta en la que cierra la plataforma, se espera que esté abierto todo el día hasta las 23:59 horas.

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De esta manera, las interesadas aún tienen tiempo para realizar su inscripción en línea, pero se recomienda que hagan la solicitud cuanto antes para que no pierdan la oportunidad de integrarse a este programa que otorga una canasta alimentaria en Edomex, en una y hasta en seis ocasiones a lo largo del año, además de servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general.

¿Cómo hacer el registro de Apoyo Bienestar de 50 a 64 años?

Las mujeres interesadas que cumplen con la edad y viven en uno de los 125 municipios del Edomex pueden realizar el pre-registro por internet en la siguiente página web: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

Ahí se debe escoger la opción de Nuevo Ingreso y dar clic en el botón de Iniciar. El sistema les solicitará su CURP para confirmar que cumplan con el requisito principal de edad de 50 a 64 años. Posteriormente, deberán llenar el formulario con sus datos personales para completar su inscripción.

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Una vez que se realice la preinscripción, se debe esperar a la publicación de los folios que cumplen con los criterios de selección para posteriormente realizar la entrega de sus documentos en el registro presencial, el cual se hará del 20 de abril al 8 de mayo 2026. Finalmente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados de mujeres aceptadas del 18 al 22 de mayo.

Link para verificar estatus y descargar documentos

Si ya realizaste el pre-registro con los pasos que te proporcionamos anteriormente, puedes checar el estatus de tu solicitud de inscripción y descargar los documentos que te solicitarán en el registro presencial en el siguiente enlace: sistemasbienestar.edomex.gob.mx/validar/alimentacion_bienestar/consulta.

Ahí, el sistema te solicitará tu CURP y folio de registro para proporcionarte más información sobre tu trámite. Toma en cuenta que el número de folio se te pedirá en las siguientes etapas del proceso, por lo que es importante guardar este dato.

En caso de que no lo tengas debes acudir a tu Módulo de Registro o CEDIS más cercano, o comunicarte a los siguientes números: 722 226 0180, 722 226 0182, 722 226 0183.

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