Mañana Termina Registro Bienestar de Mujeres 50-64 Años: A Qué Hora Cierra y Cómo Asegurar Apoyo

Después de varios días de actividad, el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años de edad termina este viernes 10 de abril 2026, y si aún no te inscribes a Alimentación para el Bienestar, acá te decimos a qué hora cierra la plataforma de ingreso y cómo asegurar tu canasta alimentaria.

Desde que inició el registro a la Canasta Alimentaria para Mujeres con Bienestar 2026, en una nota te mostramos los requisitos de ingreso, quiénes tienen prioridad para solicitar el apoyo y los últimos días para inscribirse en línea, a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

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¿A qué hora cierra registro el apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

La etapa de inscripción al apoyo Bienestar mujeres de 50 a 64 años termina a las 23:59 horas del viernes 10 de abril. Eso quiere decir que durante todo el día, las personas que cumplan con los requisitos pueden inscribirse a Alimentación para el Bienestar 2026.

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Es importante recordar que este apoyo otorga una canasta alimentaria Bienestar, en una y hasta en seis ocasiones a lo largo del año. Como parte de los beneficios también se ofrecen servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general.

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¿Cómo asegurar registro a la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

Si quieres asegurar el apoyo que brinda el programa de Alimentación para el Bienestar en el Edomex, las mujeres de 50 a 64 años deben hacer los siguiente:

Para hacer tu registro entra al siguiente link: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

Proporciona todos los datos que te pida el sistema.

Ten a la mano acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.

Debes tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en el Estado de México.

Tienes que presentar condición de pobreza o carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

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Una vez concluida la primera etapa de registro al apoyo de Alimentación para Mujeres con Bienestar de 50 a 64 años, las aspirantes deberán esperar a la publicación de los folios seleccionados, los cuales se darán a conocer del 20 de abril al 8 de mayo. En esas mismas fechas se llevará a cabo la segunda etapa de inscripción, donde se deberá entregar toda la documentación solicitada en la convocatoria de la Canasta Alimentaria Bienestar. Finalmente, los resultados serán dados a conocer del 18 al 22 de mayo 2026.

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