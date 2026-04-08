¿Pensión Universal 30 a 64 Años Tiene Registro? Bienestar Abre Inscripción a Este Apoyo en Abril

Este mes habrá mucha actividad en cuanto a recepción de nuevos solicitudes, y para todas las mujeres y hombres que tienen dudas, acá te decimos si la Pensión Universal de 30 a 64 años de edad reabre registro y cuál es el nuevo apoyo de Bienestar que tendrá inscripciones en abril 2026, para que sepas las fechas y requisitos para solicitarlo en México.

Fue durante marzo cuando la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años abrió registro, por eso en una nota ya te dijimos qué pensiones podrían abrir inscripciones en abril y quiénes van a asegurar el apoyo de 3,300 pesos para discapacitados este mes.

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¿La Pensión Universal del 30 a 64 años reabre registro en abril 2026?

La Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel Reyes si planea abrir inscripciones para un nuevo apoyo, pero no se trata de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad de 30 a 64 años, pues en marzo pasado ya se abrieron inscripciones para este programa social en todo México.

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Lo que sí ocurrirá este mes es que la Secretaría de Bienestar definirá el padrón de nuevos beneficiarios de la pensión de 30 a 64 años. Posteriormente anunciarán las fechas en que habrá entrega de Tarjetas Bienestar en todo el país.

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¿Qué apoyo Bienestar abre registro para hombres y mujeres en abril 2026?

El apoyo que abre inscripciones este mes es la Credencial Universal de Salud, la cual tiene como objetivo identificar la derechohabiencia y unidad de salud más cercana de las personas, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

El registro para obtener la Credencial Universal de Salud inicia el 13 de abril de 2026 y será exclusivo para adultos mayores de 85 años o más y sus acompañantes. Si quieres saber todos los detalles, en una nota ya te dejamos los requisitos y fechas de inscripción a la Credencial Universal de Salud.

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Aunque no hay registro a la Pensión Universal de 30 a 64 años , la Secretaría del Bienestar no se detiene y por eso del 13 al 25 de abril 2026 permitirán que mujeres y hombres de 85 años de edad en adelante puedan solicitar su Credencial de Salud en 24 estados de México.

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