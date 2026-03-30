Cerró Registro el Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años, ¿Qué Sigue Ahora?

Ha concluido el registro de hombres y mujeres de 30 a 64 años al apoyo del Bienestar que entrega 3,300 pesos bimestrales, por lo que en N+ te explicamos qué sigue para las personas que hicieron su inscripción durante marzo de 2026.

El registro a la Pensión para Personas con Discapacidad que se entrega de forma directa y sin intermediarios se realizó en los Módulos del Bienestar que se habilitaron para este fin en todo en todo el país, a las personas que presentaron este requisito obligatorio.

De hecho, hay estados en los que este Apoyo del Bienestar se otorga de los 0 a los 29 años y continúa hasta los 64, por lo que en una nota previa ya te explicamos dónde aplica.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión Jubilados Pensionados 2026 IMSS Puebla

¿Qué sigue tras el cierre del registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Si te inscribiste a esta Pensión para Personas con Discapacidad del Gobierno de México, te interesa saber que de acuerdo con el Gobierno de México una vez que los servidores de la nación hicieron el registro en los módulos, se te informará el resultado de la solicitud de incorporación al programa.

El plazo máximo de respuesta es de dos meses desde la captura del trámite por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo a partir de las solicitudes en los Módulos de Atención.

De modo que las Reglas de Operación establecen que una vez cerrado el registro, iniciará el proceso de entrega de las Tarjetas del Bienestar. Serán las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en coordinación con la Dirección General de Operación Integral de Programas (DGOIP) las responsables de iniciar con este trámite.

Así que si hiciste el registro, debes mantenerte pendiente de la información que dé a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México o su titular, Ariadna Montiel Reyes, dado que será a través de sus redes sociales o participaciones en conferencias de prensa donde anuncian las fechas de entrega de tarjetas del Banco Bienestar.

Además, ten en cuenta que las personas registradas en la Pensión de 30 a 64 años, serán incorporadas a la Pensión de Adultos Mayores en el bimestre en el que cumplan 65 años.

Historias Relacionadas: Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Cuándo Cae Primer Pago por 3,000 Pesos en 2026?

¿Cada cuánto paga la pensión para Mujeres y Hombres de 30 a 64 años?

Tal como ocurre con otras pensiones del Bienestar, el depósito de los 3,300 pesos se hace de manera bimestral en la tarjeta que le fue entregada a los beneficiarios.

Es importante que sepas que una vez que recibas la tarjeta no debes realizar ningún procedimiento para activarla, toda vez que estará al corriente una vez que se deposite el primer pago que te corresponda tras el registro.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

Notas Recomendadas