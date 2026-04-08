¿Se Puede Retirar Dinero en Otros Bancos Sin la Tarjeta Bienestar? Opciones para Cobrar Apoyo

Si eres de los nuevos beneficiarios de los programas sociales y te preguntas si se puede retirar dinero de la tarjeta del Bienestar en cualquier banco sin la credencial, ya sea porque la perdiste, perdió su vigencia o la olvidaste, acá te decimos cómo sacar tu apoyo económico sin el plástico.

Ya son millones de personas que cuentan con su tarjeta del Banco Bienestar, como adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras, así como estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, y de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros.

Por ello, a la hora de sacar dinero en los cajeros del Banco Bienestar pueden presentarse largas filas, de ahí que algunos beneficiarios prefieran acudir a otras sucursales bancarias a retirar su apoyo económico.

¿Se puede retirar sin la tarjeta Bienestar?

Si ya te depositaron tu apoyo de los programas sociales pero no cuentas con la tarjeta del Bienestar a la mano, ya sea porque la perdiste o la olvidaste en casa, puedes retirar tu dinero en las ventanillas del Banco Bienestar. Para ello, debes:

Presentar una identificación oficial como credencial INE o pasaporte.

Llevar el acuse de recibido que te dieron en la entrega de tarjeta Bienestar.

Proporcionar los datos que te solicite el personal del banco.

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Para ubicar el Banco Bienestar más cercano a tu domicilio o al lugar en el que estás, debes ingresar al siguiente enlace: directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad, alcaldía o municipio. Ahí te aparecerán las opciones más cercanas y su dirección.

Cabe señalar que en caso de que te hayan robado la tarjeta o la hayas perdido, lo primero que debes hacer antes de cobrar es reportar el hecho, llamando al 800 900 2022 para que la tarjeta sea bloqueada. Se brindará un número de folio y posteriormente deberás ponerte en contacto con el programa al que estás asignado para agendar la entrega de la nueva credencial.

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¿Se puede sacar dinero en otros bancos sin la tarjeta Bienestar?

En caso de que hayas olvidado o perdido tu tarjeta en la que te depositan el apoyo económico, lamentamos informarte que no es posible sacar dinero en cualquier banco, ya que el retiro sin tarjeta solo se puede hacer en el Banco del Bienestar.

En otras instituciones bancarias sí puedes hacer uso de tu tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos para sacar dinero y consultar el saldo de tu cuenta, esto con un cobro de comisión, aquí puedes checar cuánto cobra cada banco.

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