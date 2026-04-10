Cierra Registro de Alimentación Bienestar 2026: ¿Cuándo Salen Resultados de Folios Aceptados?

Este viernes 10 de abril cierra el registro de Alimentación para el Bienestar 2026 y, si ya hiciste tu inscripción en línea, acá en N+ te decimos cuándo publican los primeros resultados de los folios aceptados para realizar la entrega de documentos y poder recibir la canasta alimentaria que otorga el Estado de México (Edomex).

La Secretaría de Bienestar Edomex ya realizó el registro de permanencia a la Canasta Alimentaria y este día llega a su fin el pre-registro de Nuevo Ingreso con lo cual se completará el padrón de beneficiarias que recibirán una caja con productos básicos de alimentación hasta en seis ocasiones, así como servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, entre otras.

¿Cuándo salen los resultados de Alimentación Bienestar 2026?

La publicación de los folios aceptados para realizar la entrega de documentos, es decir el registro presencial de la Canasta Alimentaria Edomex, se realizará del 20 de abril al 8 de mayo de 2026, por lo que estos días las mujeres de 50 a 64 años que hayan hecho su inscripción en línea deberán estar atentas.

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La lista de folios de las personas solicitantes que cumplen con los criterios de selección y priorización para su registro al programa de Alimentación Bienestar 2026 se publicará en la página oficial de la Secretaría de Bienestar Edomex, en el siguiente link: https://bienestar.edomex.gob.mx/.

¿Cuándo será el registro presencial de la Canasta Alimentaria Edomex?

Las mujeres de 50 a 64 años con folio aprobado deberán finalizar su registro de manera personal en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar Edomex del 20 de abril al 8 de mayo de 2026, de acuerdo con la convocatoria de nuevo ingreso de la Canasta Alimentaria. Estos son los documentos que deben llevar:

Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargarlos.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

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Finalmente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados finales del 18 al 22 de mayo de las mujeres de 50 a 64 años aceptadas que recibirán la Canasta Alimentaria y los servicios integrales.

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