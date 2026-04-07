Lanzan Apoyo Bienestar Mujeres y Hombres de 18-29 Años: Requisitos de Registro para Pedir $5,000

Se anunció un nuevo apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 29 años, el cual otorgará una ayuda económica de 5,000 pesos, y si cumples con la edad y te interesa solicitar tu ingreso a este programa, acá en N+ te traemos los requisitos para hacer el registro en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata del programa "Experiencia Joven para el Bienestar" el cual tiene el objetivo de reconocer y fortalecer la participación de los hombres y mujeres de 18 a 29 años en actividades sociales, culturales y altruistas que contribuyan al desarrollo de su comunidad.

Actualmente, está abierto el registro de diferentes apoyos a los cuales se pueden inscribir hombres y mujeres como el de Conavi que otorga una ayuda de 600 mil pesos a personas de 18 a 64 años y el de la Tarjeta Margarita Maza para mujeres de 18 a 59 años.

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Requisitos de registro a nuevo apoyo Bienestar de 18 a 29 años

El programa "Experiencia Joven para el Bienestar" es exclusivo para hombres y mujeres de 18 a 29 años 11 meses de edad que habitan en la Alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX y para completar su registro deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía. Credencial INE, cartilla del servicio militar u otra identificación oficial. CURP. Comprobante de Domicilio de habitar en alguna de las 80 colonias de la demarcación. Recibo de luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por el Órgano Político Administrativo, u otro servicio doméstico. Formato de petición de ingreso al programa. Será entregado por el personal de la alcaldía.

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Para ser elegible como beneficiario, es indispensable formar parte de un grupo social o cultural adscrito a la Alcaldía Venustiano Carranza, o realizar actividades sociales, culturales o altruistas que contribuyan a su comunidad, como las siguientes:

Actividades culturales : talleres comunitarios, corales, grupos de teatro, danza, pintura, lectura y expresión artística que promuevan la participación ciudadana y la sana convivencia.

: talleres comunitarios, corales, grupos de teatro, danza, pintura, lectura y expresión artística que promuevan la participación ciudadana y la sana convivencia. Actividades sociales y altruistas : apoyo en programas de atención a la niñez y juventud, personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad, difusión de campañas de salud, auxilio de la sociedad, acciones en beneficio del país y fortalecimiento de tejido social.

: apoyo en programas de atención a la niñez y juventud, personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad, difusión de campañas de salud, auxilio de la sociedad, acciones en beneficio del país y fortalecimiento de tejido social. Actividades de participación ciudadana: fomento del voluntariado, organización de actividades de limpieza y mejora de espacios públicos, actividades de cultura vial y de cuidado del entorno.

¿Cuándo es registro del apoyo Bienestar de 18 a 29 años?

Las fechas exactas del registro del nuevo apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 29 años aún no han sido reveladas, sin embargo en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se especifica que este periodo se abrirá en los meses de abril o mayo 2026.

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De esta manera, una vez que inicien las inscripciones, los jóvenes interesados deberán acudir de manera personal a la Alcaldía en Venustiano Carranza en la oficina de la Subdirección de Programas Sociales y/o Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad, Inclusión Social, ubicadas en calle Francisco del Paso y Troncoso No. 219 colonia Jardín Balbuena, edificio sede, 2do piso, que cuenta con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Los beneficiarios de este programa recibirán un apoyo económico de 5 mil pesos, divididos en dos pagos de 2,500 pesos, los cuales se entregarán en julio y diciembre de 2026, de acuerdo con lo que se indica en la convocatoria.

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