Registro Abierto para Techos Solares del Bienestar 2026: Requisitos y Link de la Inscripción

El programa de Techos Solares para el Bienestar abrió registro en abril 2026, y si te interesa pagar menos en tu recibo de luz, acá en N+ te decimos cuáles son los requisitos y el link para que realices tu inscripción en línea.

A inicios de mes se dio a conocer una nueva convocatoria del programa que genera un ahorro de hasta el 70% en la factura de energía eléctrica a través de la instalación gratuita de paneles solares en sus viviendas, dando prioridad a jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.

De esta manera, el registro ya está abierto en abril 2026 para que las familias mexicanas puedan realizar su solicitud por internet, por lo que es importante que conozcan todos los detalles del programa de Techos Solares para el Bienestar 2026.

Requisitos de registro de Techos Solares Bienestar 2026

El registro para el programa Techos Solares para el Bienestar 2026 aplica exclusivamente para familias mexicanas que habitan en Hermosillo, Sonora. Estos son todos los requisitos que deben cumplirse para ser contemplado como posible beneficiario:

Ser usuario de tarifa doméstica.

Ser mayor de 18 años y contar con identificación oficial.

Tener a la mano la CURP y recibo de luz.

Comprobar la propiedad de la vivienda.

Pertenecer a algún grupo vulnerable: Persona adulta mayor de 65 años; ser jefa de familia o que en la vivienda habiten personas con discapacidad.

Contar con un espacio disponible de entre 6 y 8 metros cuadrados en la vivienda.

El tipo de instalación se determinará mediante una evaluación técnica de la infraestructura.

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Link del registro de Techos Solares Bienestar 2026

Si cumples con todos los requisitos, puedes hacer el registro en línea al programa Techos Solares para el Bienestar en el siguiente enlace: https://techosolarbienestar.energia.gob.mx/. Ahí deberás ingresar tu número de servicio del recibo de la luz (RPU) y seguir los siguientes pasos:

Ingresar los datos solicitados en el pre-registro.

CURP.

Nombre completo.

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

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Video. ¿Qué se Necesita para Instalar Paneles Solares en Hermosillo?

Una vez que hagas el pre-registro en línea, debes esperar la visita de un servidor de la Secretaría de Bienestar, quien realizará un estudio socioeconómico. Posteriormente, recibirás otra visita para elaboración del diagnóstico técnico de la vivienda. Finalmente, te darán cita para la instalación del panel solar.

De acuerdo con el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, el programa Techos Solares para el Bienestar busca ayudar a 5,000 familias de Hermosillo con la instalación de paneles solares en su hogar para que vean una reducción de hasta el 70% en su recibo de luz.

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