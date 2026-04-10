¿Nueva Pensión del Bienestar? Este Lunes Inicia Registro para Adultos Mayores de 85 Años o Más

Un registro abrirá este lunes 13 de abril de 2026 para adultos mayores de 85 años o más y acá te decimos si se trata de una nueva Pensión del Bienestar o de qué es este programa social que busca ayudar a las personas de edad avanzada y que más lo necesitan en México.

Recientemente, la Secretaría de Bienestar cerró el registro nacional para personas de 30 a 64 años, mientras que mujeres de 60 a 64 años y personas mayores de 65 y más están a la espera de un nuevo periodo de inscripciones para los apoyos de 3,100 pesos y 6,400 pesos, respectivamente.

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¿Cuándo es registro del Bienestar para adultos mayores de 85 años o más?

El registro para personas de edad avanzada se realizará del 13 al 30 de abril de 2026, en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Este es el calendario de las inscripciones que realizará la Secretaría de Bienestar:

Letras A, B: Lunes 13 y 27 de abril 2026.

Letra C: Martes 14 y 28 de abril 2026.

Letras D, E, F: 15 y 29 de abril 2026.

Letra G: Jueves 16 y 30 de abril 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril 2026.

Rezagados letras A-L: Sábado 18 de abril 2026.

Letra M: Lunes 20 de abril 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril 2026.

Letra R: Miércoles 22 de abril 2026.

Letras S, T, U: Jueves 23 de abril 2026.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes 24 de abril 2026.

Rezagados letras M-Z: Sábado 25 de abril 2026.

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El registro para adultos mayores de 85 y más se realizará en los módulos del Bienestar, los cuales cuentan con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y pueden ser consultados en el siguiente link, ingresando tu entidad y municipio: http://200.188.126.15:8082/UBICA_TU_MODULO.bienestar/.

¿Hay nueva Pensión Bienestar para adultos mayores de 85 y más?

El registro para personas de edad avanzada que inicia este lunes 13 de abril no es para una nueva Pensión Bienestar para adultos mayores de 85 años, sino para obtener la Credencial Universal de Salud, la cual tiene el objetivo de ofrecer un servicio unificado de atención médica de todas las instituciones de salud pública, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

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En primera instancia, este registro que será realizado por personal de la Secretaría de Bienestar solo se realizará en la 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.

La Paz, Baja California Sur.

Culiacán, Sinaloa.

Campeche, Campeche.

Hermosillo, Sonora.

Colima, Colima.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Villahermosa, Tabasco.

Ciudad de México (16 Alcaldías).

Cd. Victoria, Tamaulipas.

Chilpancingo, Guerrero.

Tlaxcala, Tlaxcala.

Xalapa, Veracruz.

Pachuca, Hidalgo.

Mérida, Yucatán.

Toluca, México.

Morelia, Michoacán.

Zacatecas, Zacatecas.

Cuernavaca, Morelos.

Tepic, Nayarit.

Oaxaca, Oaxaca.

Puebla, Puebla.

Chetumal, Quintana Roo.

Una vez que se realice el registro del Bienestar para adultos mayores de 85 años, se tiene programado que en el mes de mayo comience la incorporación de las personas de 70 a 84 años, y así hasta terminar con todos los rangos de edades, de acuerdo con lo informado por Ariadna Montiel Reyes.

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