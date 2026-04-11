¿Cómo Saber Si Fui Aceptada en Mujeres con Bienestar 18-59 Años? Así Checas Estatus de Registro

Sigue abierto el registro para actualizar datos y si quieres saber si fuiste aceptada en el programa Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, acá te decimos cómo checar tu estatus de inscripción en 2026, pues muchas personas van a recibir su tarjeta con la que cobrarán el apoyo de 2,500 pesos.

Desde que está abierto el registro de Mujeres con Bienestar 2026, en una nota ya te dijimos cómo recibir el apoyo, las fechas y cómo recuperar tu folio, además de los módulos que van a estar abiertos este 11 y 12 de abril.

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¿Cómo checar mi estatus de Mujeres con Bienestar?

Si hiciste tu pre-registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años en 2023 o 2024, la mejor forma checar tu estatus de solicitud es acercándote a los servidores de la nación que estarán recorrieron los 125 municipios del Estado de México para actualizar los datos de las personas que siguen en lista de espera.

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Otra opción para consultar tu estatus es acudir a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Para saber la ubicación del módulo, en este link puedes checarlo: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion.

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¿Cómo saber si fui aceptada en el programa Mujeres con Bienestar 2026?

Si ya realizaste el registro de actualización de datos, el siguiente paso es que personal de la Secretaría del Bienestar te contacte mediante los teléfonos y correo electrónico que dejaste anotado. Todas las mujeres de 18 a 59 años de edad que sean buscadas, deberán acudir a recoger su Tarjeta Mujeres con Bienestar en las fecha, horario y sede que se les indique.

La otra forma de checar tu estatus en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

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Ahora que ya conoces los pasos para saber si fuiste aceptada en el programa de Mujeres con Bienestar 2026 con tu estatus de registro, lo único que queda es esperar a que todas las personas que siguen en lista de espera sean contactadas para que puedan recibir el apoyo de 2,500 pesos.

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