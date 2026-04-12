Credencial Universal de Salud: Quiénes Sí y No Registran Abril 2026 a IMSS, Bienestar e ISSSTE

Este lunes 13 de abril de 2026 comienza el registro para el Servicio Universal de Salud que entregará una credencial que servirá para identificarse como derechohabientes, al tiempo que garantiza que la población pueda atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Pero, dado que el registro se hará por grupos de edad, en N+ te adelantamos quiénes sí se pueden inscribir entre el 13 y el 30 de abril de 2026 y quiénes deben esperar hasta nuevo aviso.

Esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya fue publicada como decreto, permitirá crear bases de datos compartidas, iniciando con la credencialización de distintos grupos de edad para su atención médica. De hecho, en una nota previa te dimos a conocer cómo impacta la implementación de este programa en la atención médica del país.

Si bien el registro para la credencialización es el primer paso, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark Garcia Dobarganes, detalló que esta identificación oficial reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS e ISSSTE. Además de que se acompañará de una app descargable en el celular en la cual se podrá consultar en tiempo real la derechohabiencia, y hospitales disponibles, entre otras funciones que estarán disponibles sólo mediante este canal.

Dado que el registro se hará siguiendo el calendario propuesto por la Secretaría del Bienestar. Por lo que en esta nota previa ya te detallamos cómo quedan las fechas de registro por cada una de las letras del abecedario.

Video: Comenzará el 13 de Abril el Proceso de Credencialización para el Servicio Universal de Salud

¿Quiénes sí y quiénes no se podrán registrarse al Servicio Universal de Salud en abril 2026?

Ahora, resolviendo la consulta inicial, en el registro que se hace a partir de ese lunes 13 de abril y concluye hasta el próximo día 30, sólo se podrán inscribir adultos mayores de 85 años y más. Por lo que si estás entre este rango de edad, o eres familiar de alguna persona en este grupo etario, puedes acercarte a un módulo del Bienestar, para completar el proceso de inscripción.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el siguiente grupo de edad que podrá registrarse será el de 70 a 85 años. Sin embargo se espera que ese registro se habilite en mayo, por lo que las personas en este grupo de edad no deben acudir a los módulos del Bienestar este mes o serán rechazados.

Lo mismo ocurre con personas de otros grupos de edad. Será a través de la comunicación en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se den a conocer los rangos etarios con registros disponibles en próximos días para la credencialización del Servicio Universal de Salud.

¿Qué beneficios contempla la primera etapa del Servicio Universal de Salud?

Los derechohabientes que se registren al Servicio Universal de Salud podrán gozar de distintos beneficios a partir del 1 de enero de 2027, cuando el intercambio de información entre pacientes entre en vigor, mismo que contempla las siguientes acciones:

Atención universal en urgencias y continuidad de hospitalización

Atención de embarazos de alto riesgo y partos de emergencia

Implementación del código infarto con servicios de hemodinamia

Implementación del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares

Universalización de atención y diagnóstico para cáncer de mama

Continuidad de tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes

Vacunación

Consultas de Atención primaria para prevención de padecimientos agudos con prescripción de medicamentos

Así, será hasta el segundo semestre de 2027 cuando inicie el intercambio de servicios especializados. Mientras que en la tercera etapa, prevista para el año 2028 se implementará el surtimiento universal de recetas médicas, consultas externas de especialidad, hospitalización reverenciada y el primer nivel de atención de manera abierta para padecimientos crónicos.

Video: Nueva Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo Tramitarla y Desde Cuándo Puedes Obtenerla?

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