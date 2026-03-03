Requisitos para Credencial Universal de Salud: ¿Qué Documentos Piden para Acceder a Servicio?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer los requisitos para tramitar la Credencial Universal de Salud en México para que las personas vayan preparando sus documentos para acceder a este servicio que ofrecerán todas las instituciones públicas del país.

La credencial del Servicio Universal de Salud tiene el objetivo de identificar derechohabiencia y la unidad de salud más cercana de las personas, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

En enero, el Gobierno de México presentó este proyecto del sistema de salud y el calendario de registro, el cual se realizará en orden alfabético a lo largo del año, y en una nota previa puedes consultar cuándo inicia y quiénes se pueden inscribir.

Requisitos para sacar Credencial Universal de Salud 2026

Para tramitar la credencial de salud, los interesados deberán acudir a los módulos correspondientes, que se tiene planeado que se abran en todos los municipios en México, con los siguientes documentos, en caso de ser mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, Credencial para votar, Cédula Profesional, Credencial INAPAM, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

. Pasaporte, Credencial para votar, Cédula Profesional, Credencial INAPAM, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal. Documento probatorio de identidad . Acta de Nacimiento certificada, carta de naturalización, certificado de Nacionalidad Mexicana, documento migratorio o trámite de refugio.

. Acta de Nacimiento certificada, carta de naturalización, certificado de Nacionalidad Mexicana, documento migratorio o trámite de refugio. CURP certificada .

. Comprobante de domicilio .

. Teléfono de contacto. Vigencia no mayor a 6 meses, puede ser de agua, luz, predial, pago de servicio.

Mientras que los menores de 18 años deben acudir acompañados de su mamá, padre o tutor y llevar lo siguiente: Acta de nacimiento, CURP, Identificación oficial con fotografía de la Madre, Padre o Tutor.

De acuerdo con la información proporcionada por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, las personas recibirán su credencial física 6 semanas después del registro y en ese momento se habilitará la credencial digital.

¿Cuándo inicia el registro de Credencial Universal de Salud en 2026?

La secretaria de Bienestar informó que el proceso comenzará el 2 de abril de 2026 y se realizará por edades y en orden alfabético, por lo que en los próximos días se dará a conocer el nuevo calendario para el registro de la Credencial Universal de Salud.

De esta manera, ya puedes preparar tus documentos y los de tus hijos para que cuando inicie el registro tengas todo listo para tramitar tu credencial con la cual recibirás atención en todas las instituciones públicas de salud en México.

