Sheinbaum Anuncia Credencial de Salud y Expediente Médico Digital Único

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del mes de febrero comenzará el proceso de credencialización del sistema de salud, mediante el cual todas y todos los mexicanos contarán con una credencial que les permitirá saber a qué clínica, centro de salud u hospital deben acudir.

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS, en Iztapalapa, reconstruido tras los daños por el sismo de 2017, Sheinbaum explicó que esta credencial estará vinculada a un expediente médico digital, que podrá ser consultado en cualquier parte del país, incluso si el derechohabiente requiere atención médica fuera de su lugar de residencia.

“Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza o se van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente”, explicó.

La mandataria detalló que el objetivo es que las distintas instituciones del sector salud, como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, compartan un solo sistema de expedientes médicos, con el fin de garantizar una atención continua y eficiente para toda la población.

También señaló que se busca fortalecer el primer nivel de atención. Aseguró que cada centro de salud contará con laboratorios y medicamentos suficientes.

Sheinbaum subrayó que la meta es que los 130 millones de mexicanos tengan su credencial de salud y avanzar de manera gradual hacia un sistema universal, que comenzará a operar con algunos servicios a partir de 2027 y se consolidará en 2030.

