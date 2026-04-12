¿Nueva Pensión Bienestar? Mañana Inicia Registro: Requisitos y Dónde Solicitar Credencial 2026

Este lunes inicia el registro de un nuevo programa para adultos mayores y si aún no sabes cuál es, acá te aclaramos si es una nueva Pensión Bienestar, los requisitos y dónde se va a poder solicitar la Credencial Universal de Salud en abril 2026, pues la inscripción aplicará solamente en algunos estados de México.

Apenas en marzo pasado la Secretaría del Bienestar abrió registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años. Mientras tanto, los adultos mayores de 65 y más y las mujeres de 60 a 64 años siguen a la espera de saber si en abril 2026 van a poder inscribirse al apoyo universal o van a tener que esperar.

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¿Nueva Pensión Bienestar abre registro este lunes 13 de abril 2026?

El registro que va a estar abierto durante los días que quedan del mes no es una nueva Pensión para adultos, sino para obtener el servicio que brinda la Credencial Universal de Salud, la cual tiene el objetivo de ofrecer un servicio unificado de atención médica de todas las instituciones de salud pública, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

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Para que haya una mayor claridad al respecto, en una nota previa ya te dijimos qué adultos mayores van a poder inscribirse al Servicio Universal de Salud del 13 al 18 de abril y quiénes si y no pueden solicitar la credencial en los Módulos del Bienestar.

¿Dónde solicitar la Credencial de Salud en abril 2026?

Para esta primera etapa de inscripción, la Secretaría de Bienestar habilitará la posibilidad de hacer el trámite en los siguientes 24 estados del país que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. San Luis Potosí, San Luis Potosí. La Paz, Baja California Sur. Culiacán, Sinaloa. Campeche, Campeche. Hermosillo, Sonora. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Villahermosa, Tabasco. Ciudad de México (16 Alcaldías). Cd. Victoria, Tamaulipas. Chilpancingo, Guerrero. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Pachuca, Hidalgo. Mérida, Yucatán. Toluca, México. Morelia, Michoacán. Zacatecas, Zacatecas. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo.

Para ubicar el módulo de Bienestar que te queda más cerca para hacer tu registro, los solicitantes deben entrar al siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y después deben realizar los siguientes pasos:

Selecciona la entidad y municipio donde vives.

Activa la casilla "No soy un robot".

Da clic en buscar.

Checa las direcciones de los módulos que te arroje el sistema; verifica cuál es que te más cerca y su dirección exacta.

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Requisitos para hacer registro al Servicio Universal de Salud

Para poder registrarte al Servicio Universal de Salud en abril 2026, los solicitantes deben cumplir con un requisito indispensable y tener a la mano los siguientes documentos en original y copia:

Tener 85 años de edad en adelante.

Vivir en alguna de las ciudades mostradas previamente.

Identificación oficial.

CURP Certificada.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Teléfono de contacto.

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A la espera de que la Secretaría de Bienestar anuncie registro a una Pensión Bienestar, los hombres y mujeres 85 años y más tienen del 13 al 30 de abril 2026 para solicitar la Credencial Universal de Salud.

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