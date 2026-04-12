Nuevo Apoyo Bienestar: ¿Quiénes Pueden Solicitar la Tarjeta Dorada y Qué Beneficios Aseguran?

Hay un nuevo programa de Bienestar, el cual es similar a INAPAM, pero cuenta con distintos beneficios y no se trata de una credencial universal. Por ello, en N+ te decimos quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada y qué beneficios aseguran los tarjetahabientes.

A partir del gran tamaño del grupo poblacional que forma parte de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), son muchas las personas interesadas en los apoyos y descuentos que se otorgan, como el confirmado pago de utilidades.

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¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada de Bienestar?

La Tarjeta Dorada es un programa de Bienestar que fortalece la política social enfocada en adultos mayores en el estado de Guerrero, así como reconocer con justicia a quienes han dedicado su vida al desarrollo del estado, señala el gobierno en un comunicado.

Luego de su lanzamiento en agosto pasado, el Gobierno estatal de Guerrero busca credencializar a más de 40 mil adultos mayores en todo el estado, quienes accederán a beneficios directos en servicios, estímulos fiscales y descuentos en más de 500 establecimientos.

Las personas que pueden asegurar estos apoyos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Edad mínima de 60 años.

CURP (Actualizada)

Identificación oficial (INE AL 200%).

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses).

Formulario de solicitud.

Autorización para uso de datos personales.

Documentos del representante en caso de emergencia

Identificación oficial (INE).

CURP (Actualizada).

Número telefónico.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Dorada?

El programa de Tarjeta Dorada se creó como un instrumento de justicia social que, en esta primera etapa, llegará a más de 40 mil beneficiarias y beneficiarios, destaca el gobierno de Guerrero.

Entre los beneficios están:

35% de descuento en el pago de la tenencia vehicular

30% de descuento en el Registro Público de la Propiedad.

Beneficios en trámites notariales y transporte.

Descuentos en más de 500 establecimientos comerciales con apoyo del Consejo Coordinador Empresarial y la participación de 59 Ayuntamientos que se suman al esquema con estímulos fiscales.

Si ya cuentas con la tarjeta o te interesa obtenerla, para acceder a los beneficios, puedes consultar en este enlace el catálogo completo: https://www.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/CATALOGO-TARJETA-DORADA.pdf

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