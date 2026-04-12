Calendario Servicio Universal de Salud: ¿Quiénes se Registran del 13 al 18 de Abril 2026? Letras

Atención, adultos mayores. Mañana lunes 13 de abril inicia el registro al Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar que los mexicanos se atiendan en alguna de las dependencias de Salud Pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Y tal como ha ocurrido con otros registros a programas del Gobierno de México, la inscripción de derechohabientes se hará de forma escalonada, de acuerdo con el calendario propuesto por la Secretaría del Bienestar. Así que para que reúnas los requisitos y acudas en la fecha que te corresponde al Módulo del Bienestar, en N+ te adelantamos quiénes se inscriben a partir de este 13 y hasta el 19 de abril de 2026.

Lo primero que hay que saber es que este lunes inicia el registro para la credencialización de derechohabientes del Servicio Universal de Salud para adultos mayores de 85 años y más, quienes se deben presentar hasta los módulos del Bienestar para registrar su información y entregar la documentación correspondiente.

De acuerdo con el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, la credencialización es el primer paso del programa de Salud Pública. De hecho, este documento servirá como identificación oficial y se pretende que reemplace paulatinamente los carnets del IMSS y el ISSSTE, por lo que ya te explicamos cómo impactará en la atención médica.

Aunque no será el único avance hacia la modernización del sector Salud, se prevé que la credencialización se acompañe de una app que se podrá descargar al celular y en la que se pueda acceder a una versión digital de la credencial, consultar en tiempo real la derechohabiencia y visualización de unidades de salud y hospitales disponibles.

Video: Nueva Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo Tramitarla y Desde Cuándo Puedes Obtenerla?

Entonces, ¿Quiénes hacen registro a la Credencial del Servicio Universal de Salud del 13 al 18 de abril 2026?

Ahora bien, si tienes 85 años o más, o algún familiar en este grupo de edad, debes saber que de acuerdo con el calendario de registro propuesto por la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, entre este lunes 13 y el sábado 18 de abril de 2026 se atenderá a personas cuyas iniciales se encuentren entre la A y la L. Y a continuación te detallamos qué letras atenderán cada uno de los días.

Como ocurre con el registro a los apoyos del Bienestar, como las pensiones, el registro de adultos mayores de 85 años y más, se realiza en orden alfabético. Por lo que se deben presentar al módulo el día asignado, de acuerdo a la primera letra de su primer apellido.

Así, este primero de abril corresponde a los adultos mayores de 85 años de edad cuyo apellido inicia con las letras A o B, y seguirán de la siguiente manera:

Lunes 13 de abril 2026 - Letras A y B

Martes 14 de abril 2026 - Letra C

Miércoles 15 de abril 2026 - Letras D, E y F

Jueves 16 de abril 2026 - Letras G

Viernes 17 de abril 2026 - Letras H, I, J, K y L

Sábado 18 de abril 2026 - Rezagados de la A a la L

Ten en cuenta que el domingo 19 de abril no habrá registro de nuevos derechohabientes, éste se reanudará hasta el lunes 20 de abril.

Esta primera etapa sólo contempla a adultos mayores de 85 años. La administración encabezada por Claudia Seinbaum dio a conocer que será paulatino el registro de distintos grupos etarios, cuyas fechas de registro serán anunciadas desde las conferencias matutinas.

¿Qué se necesita para hacer el registro a la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Recuerda que la inscripción de personas de 85 años y más se realiza en los módulos del Bienestar, mismos que puedes consultar al hacer clic en este Link. Una vez que ubiques la dirección del que te queda más cercano, deberás reunir la siguiente documentación, para presentarla en original.

Identificación oficial

CURP Certificada

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

Video: Comenzará el 13 de Abril el Proceso de Credencialización para el Servicio Universal de Salud

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