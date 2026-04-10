¿Dónde Tramitar Tarjeta INAPAM en 2026 para Cobrar Aguinaldo y Utilidades? Requisitos y Módulos

Miles de adultos mayores que cuentan con su tarjeta de INAPAM están por recibir un gran beneficio, y si tú también quieres cobrar aguinaldo y reparto de utilidades (PTU) y no sabes dónde tramitar tu credencial, acá te decimos cómo ubicar los Módulos de Bienestar y los requisitos para solicitar los apoyos económicos que se brindan gracias a dichas prestaciones en este 2026.

Debido a que se trata de muy buenas remuneraciones, en una nota previa ya te dijimos qué adultos mayores van a cobrar utilidades gracias a la credencial INAPAM en 2026 y cómo registrarse al programa que da un sueldo de 9,500 pesos y pago de aguinaldo.

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¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM en 2026? Módulos

La credencial INAPAM se puede obtener de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar que están instalados a lo largo y ancho de todo el país. Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link. Selecciona la entidad y municipio en el que vives. Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar. Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

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El horario de atención para sacar la tarjeta de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde. Los domingo es de descanso y no hay servicio.

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Requisitos para cobrar utilidades y el aguinaldo INAPAM

Una vez que ya cuentes con tu tarjeta del INAPAM, el principal requisito que deben cumplir los beneficiarios para recibir pago de aguinaldo y de PTU es estar inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para entrar a dicho apoyo es necesario llenar un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de afiliación, puedes llamar al número 55238680, en un horario de 8:00 am a 15:00 hrs, o enviar un correo electrónico a vinculación.productiva@inapam.gob.mx. También puedes acercarte a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva. Con esto claro, los requisitos para entrar son los siguientes:

Tener 60 años y más.

Contar con una credencial del INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía (original).

Carnet de Salud IMSS/ISSSTE.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

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Una vez aclarados los requisitos para obtener el reparto de utilidades y pago aguinaldo de INAPAM, es importante resaltar que todos los adultos mayores que tramiten su tarjeta y hagan su inscripción al programa de Vinculación Productiva durante los próximos días, el PTU lo recibirán hasta el año entrante (2027) y en noviembre-diciembre cobrarán el proporcional de su aguinaldo por los meses laborados en 2026.

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