Módulos del Bienestar: ¿Dónde Hay Registro al Servicio Universal de Salud? Lista de Estados

Hoy inició el registro del Servicio Universal de Salud en México, y para que sepas dónde puedes hacer tu inscripción, acá en N+ te traemos la lista de estados donde se abrieron los módulos del Bienestar para tramitar esta credencial.

Hace una semana, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, dio a conocer cómo se realizará el registro para la Credencial Universal de Salud en abril de 2026, el cual es exclusivo para adultos mayores de 85 años y más, y en notas previas te decimos los requisitos y quiénes se inscriben del 13 al 18 de abril 2026.

El Servicio Universal de Salud de México tiene el objetivo de identificar derechohabiencia y la unidad de salud más cercana de las personas, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

Video. Comienza Proceso de Credencialización para el Servicio Universal de Salud

¿Dónde hay registro para la Credencial Universal de Salud?

El registro, que inició este lunes 13 de abril de 2026 y es exclusivo para adultos mayores de 85 años o más y sus acompañantes, y se está realizando en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Cd. Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas.

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¿Dónde están los módulos del Bienestar para registro en abril 2026?

Los adultos mayores de 85 años y más, así como sus acompañantes, pueden consultar la ubicación del módulo del Bienestar más cercano para realizar su registro al Servicio Universal de Salud en la página oficial del Bienestar, en el siguiente link: http://200.188.126.15:8082/UBICA_TU_MODULO.bienestar/, y realizar los siguientes pasos:

Seleccionar entidad. Elegir municipio. Dar clic en la casilla No Soy un Robot. Pulsar el botón de Buscar.

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Video. Nueva Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo Tramitarla y Desde Cuándo Puedes Obtenerla?

En los resultados de los módulos del Bienestar abiertos en abril 2026 para el registro de la Credencial Universal de Salud, aparecerá el nombre de la sede, la dirección y referencias. El horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Recuerda que el registro para los adultos mayores de 85 años y más se está realizando en orden alfabético, por lo cual se ha designado días específicos para cada letra del abecedario. Aquí puedes consultar el calendario de inscripciones.

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