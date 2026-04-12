Registro y Checar Folio Mujeres con Bienestar 18-59 Años: ¿Dónde Hay Módulos 13 al 17 de Abril?

Llegamos a la mitad de mes y el registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad continúa, por eso acá te decimos dónde habrá módulos abiertos del 13 al 17 de abril 2026 en el Estado de México, pues ahí las personas podrán actualizar datos y recuperar su folio con ayuda del personal de la Secretaría de Bienestar del Edomex y de quienes trabaja en los Centros de Distribución (CEDIS).

Durante los últimos días ya te estuvimos dando la lista de módulos abiertos para hacer el registro y su manifiesto de permanencia en Mujeres con Bienestar 2026. De igual forma te decimos cómo recuperar tu folio, con las cuatros formas en que puedes checarlo para esta etapa de actualización de datos.

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Mujeres con Bienestar: ¿Cómo actualizar datos 2026?

Las actualización de datos se puede hacer de dos formas: Esperar las visitas domiciliarias que realizan los servidores de la nación en los 125 municipios del Edomex o acudir a tu CEDIS más cercano. Para cualquiera de los casos, las mujeres de 18 a 59 años deben contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (puede ser INE o pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

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¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?

Debido a que durante el proceso de inscripción solicitan el folio Mujeres con Bienestar, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas perdido:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

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¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar del 13 al 17 de abril 2026?

El registro de actualización de datos y recuperación de folio de Mujeres con Bienestar se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación del lunes 13 al viernes 17 de abril:

Lerma, Toluca

CEDIS 064: Calle Valle Escondido, Col. Guadalupe Victoria Huitzizilapan Lerma.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas.

Ixtapaluca

CEDIS 042: Calle 16 de septiembre #6A, Col. La Era.

CEDIS 209: Manzana 007, San Antonio Tlalpizahuiac.

Visitas domiciliarias en las delegaciones de las colonias Ayotla, Geovillas de Santa Bárbara y Cuatro Vientos.

Nicolás Romero e Isidro Fabela

CEDIS Nicolás Romero: Jaime Nunó 1, Col. Himno Nacional. Horario de 09:00 a 16:00 horas.

CEDIS Isidro Fabela: Carretera a Monte Albo, Ejido Miraflores. Horario de 09:00 a 14:00 horas.

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Si hasta el momento ninguno de los servidores de la Secretaría del Bienestar Estado de México ha ido al municipio en el que vives, te recomendamos tener paciencia, las visitas domiciliarias y la apertura de módulos de registro durarán todo este mes de abril, por ello debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar 2026 de tu localidad, para que sepas cuándo puedes hacer actualizar tus datos de registro al programa social.

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