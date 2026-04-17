Registro de Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años Termina en Abril 2026: ¿Cuándo Es Fecha Límite?

El registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años termina en abril 2026, y si aún no realizas este trámite, acá en N+ te decimos cuándo es la fecha límite para inscribirse a este programa del Estado de México (Edomex) que otorga un apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

Desde el mes de marzo, la Secretaría de Bienestar de Edomex abrió convocatoria de uno de sus programas sociales más esperados, y en notas previas ya te explicamos quiénes pueden hacer la inscripción y cómo recuperar el folio para realizar la actualización de datos.

De esta manera, las mujeres de 18 a 59 años aún tienen tiempo para realizar el nuevo registro, pero deben darse prisa, ya que finaliza en abril 2026, de ahí que sea importante que conozcan cuándo es el último día para hacer la inscripción al programa.

¿Cuándo termina el registro de Mujeres con Bienestar 2026?

Alexis Victoriano Benitez, coordinador regional de servidores del pueblo del Estado de México, informó que el registro para mujeres de 18 a 59 años que cuentan con folio de inscripción al apoyo Bienestar finalizará el próximo 28 de abril de 2026.

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Este registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar Edomex tiene la finalidad de que aquellas mexiquenses que solicitaron su incorporación al programa en los años 2023 y 2024 renueven su información para poder recibir la tarjeta en la que se les depositará el apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

¿Dónde hacer el registro de Mujeres con Bienestar en abril 2026?

Luego de que finalizaron las visitas domiciliarias, el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años se está realizando en los módulos CEDIS de cada municipio del Edomex, por lo que las mexiquenses que ya cuentan con su folio deben acudir antes del 28 de abril a estas sedes para actualizar sus datos. Estos son los documentos que se solicitan:

INE vigente del Estado de México (Original y copia).

Proporcionar 2 números telefónicos.

1 Correo electrónico.

Calles y una referencia para ubicar su domicilio.

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Recuerda que la Secretaría de Bienestar del Estado de México tiene la meta de llegar a 700 mil beneficiarias este año para otorgarles el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales y ofrecerles servicios médicos, educativos y jurídicos.

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